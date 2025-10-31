Menu
BAHIA
BAHIA

Mais de 70 cidades da Bahia apresentaram alerta de umidade baixa

Temperaturas devem chegar a 39º C neste final de semana

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

31/10/2025 - 15:17 h
Umidade baixa pode ser perigoso a saúde, segundo a OMS
Mais de 70 cidades da Bahia estão com alerta de baixa umidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso foi emitido nesta sexta-feira, 31 e é válido até este sábado, dia primeiro de novembro.

As cidades mais afetadas pela baixa umidade são as do oeste baiano, que podem variar entre 30% e 20%. Barreiras e Luís Eduardo Magalhães são algumas incluídas na lista do Inmet.

Aviso da OMS

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), índices de umidade do ar inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana.

O Inmet listou algumas recomendações para esses dias mais secos, sendo elas:

  • evitar desgaste físico nas horas mais secas;
  • evitar exposição ao sol nas horas mais quentes;
  • beber bastante água.

Previsão do tempo neste final de semana

Salvador

  • Sábado, 1º: muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, temperaturas entre 22ºC e 31ºC;
  • Domingo, 2: poucas nuvens, temperaturas entre 22ºC e 30°C.

Barreiras

  • Sábado, 1º: muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas, temperaturas entre 21ºC e 39ºC;
  • Domingo, 2: poucas nuvens, temperaturas entre 21ºC e 38°C.

Feira de Santana

  • Sábado, 1°: muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, temperaturas entre 18ºC e 30ºC;
  • Domingo, 2: poucas nuvens, temperaturas entre 19ºC e 33°C.

Itabuna

  • Sábado, 1º: muitas nuvens, temperaturas entre 21ºC e 31ºC;
  • Domingo, 2: poucas nuvens, temperaturas entre 21ºC e 30ºC.

Juazeiro

  • Sábado, 1º: poucas nuvens, temperaturas entre 17ºC e 35ºC;
  • Domingo, 2: poucas nuvens, temperaturas entre 18ºC e 34°C.

Vitória da Conquista

  • Sábado, 1º: muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, temperaturas entre 14ºC e 32ºC;
  • Domingo, 2: poucas nuvens, temperaturas entre 15ºC e 31°C.

Veja a lista de cidades com baixa umidade

  • Angical
  • Baianópolis
  • Barra
  • Barra do Mendes
  • Barreiras
  • Bom Jesus da Lapa
  • Boquira
  • Botuporã
  • Brejolândia
  • Brotas de Macaúbas
  • Buritirama
  • Caetité
  • Campo Alegre de Lourdes
  • Canápolis
  • Candiba
  • Carinhanha
  • Casa Nova
  • Catolândia
  • Central
  • Cocos
  • Coribe
  • Correntina
  • Cotegipe
  • Cristópolis
  • Feira da Mata
  • Formosa do Rio Preto
  • Gentio do Ouro
  • Guanambi
  • Ibipeba
  • Ibipitanga
  • Ibitiara
  • Ibititá
  • Ibotirama
  • Igaporã
  • Ipupiara
  • Irecê
  • Itaguaçu da Bahia
  • Iuiu
  • Jaborandi
  • Jacaraci
  • Jussara
  • Lapão
  • Licínio de Almeida
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Macaúbas
  • Malhada
  • Mansidão
  • Matina
  • Morpará
  • Muquém do São Francisco
  • Oliveira dos Brejinhos
  • Palmas de Monte Alto
  • Paratinga
  • Pilão Arcado
  • Pindaí
  • Presidente Dutra
  • Remanso
  • Riachão das Neves
  • Riacho de Santana
  • Santa Maria da Vitória
  • Santana
  • Santa Rita de Cássia
  • São Desidério
  • São Félix do Coribe
  • São Gabriel
  • Sebastião Laranjeiras
  • Serra do Ramalho
  • Serra Dourada
  • Sítio do Mato
  • Tabocas do Brejo Velho
  • Uibaí
  • Urandi
  • Wanderley
  • Xique-Xique

