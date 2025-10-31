BAHIA
Mais de 70 cidades da Bahia apresentaram alerta de umidade baixa
Temperaturas devem chegar a 39º C neste final de semana
Mais de 70 cidades da Bahia estão com alerta de baixa umidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso foi emitido nesta sexta-feira, 31 e é válido até este sábado, dia primeiro de novembro.
As cidades mais afetadas pela baixa umidade são as do oeste baiano, que podem variar entre 30% e 20%. Barreiras e Luís Eduardo Magalhães são algumas incluídas na lista do Inmet.
Aviso da OMS
De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), índices de umidade do ar inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana.
O Inmet listou algumas recomendações para esses dias mais secos, sendo elas:
- evitar desgaste físico nas horas mais secas;
- evitar exposição ao sol nas horas mais quentes;
- beber bastante água.
Previsão do tempo neste final de semana
Salvador
- Sábado, 1º: muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, temperaturas entre 22ºC e 31ºC;
- Domingo, 2: poucas nuvens, temperaturas entre 22ºC e 30°C.
Barreiras
- Sábado, 1º: muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas, temperaturas entre 21ºC e 39ºC;
- Domingo, 2: poucas nuvens, temperaturas entre 21ºC e 38°C.
Feira de Santana
- Sábado, 1°: muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, temperaturas entre 18ºC e 30ºC;
- Domingo, 2: poucas nuvens, temperaturas entre 19ºC e 33°C.
Itabuna
- Sábado, 1º: muitas nuvens, temperaturas entre 21ºC e 31ºC;
- Domingo, 2: poucas nuvens, temperaturas entre 21ºC e 30ºC.
Juazeiro
- Sábado, 1º: poucas nuvens, temperaturas entre 17ºC e 35ºC;
- Domingo, 2: poucas nuvens, temperaturas entre 18ºC e 34°C.
Vitória da Conquista
- Sábado, 1º: muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, temperaturas entre 14ºC e 32ºC;
- Domingo, 2: poucas nuvens, temperaturas entre 15ºC e 31°C.
Veja a lista de cidades com baixa umidade
- Angical
- Baianópolis
- Barra
- Barra do Mendes
- Barreiras
- Bom Jesus da Lapa
- Boquira
- Botuporã
- Brejolândia
- Brotas de Macaúbas
- Buritirama
- Caetité
- Campo Alegre de Lourdes
- Canápolis
- Candiba
- Carinhanha
- Casa Nova
- Catolândia
- Central
- Cocos
- Coribe
- Correntina
- Cotegipe
- Cristópolis
- Feira da Mata
- Formosa do Rio Preto
- Gentio do Ouro
- Guanambi
- Ibipeba
- Ibipitanga
- Ibitiara
- Ibititá
- Ibotirama
- Igaporã
- Ipupiara
- Irecê
- Itaguaçu da Bahia
- Iuiu
- Jaborandi
- Jacaraci
- Jussara
- Lapão
- Licínio de Almeida
- Luís Eduardo Magalhães
- Macaúbas
- Malhada
- Mansidão
- Matina
- Morpará
- Muquém do São Francisco
- Oliveira dos Brejinhos
- Palmas de Monte Alto
- Paratinga
- Pilão Arcado
- Pindaí
- Presidente Dutra
- Remanso
- Riachão das Neves
- Riacho de Santana
- Santa Maria da Vitória
- Santana
- Santa Rita de Cássia
- São Desidério
- São Félix do Coribe
- São Gabriel
- Sebastião Laranjeiras
- Serra do Ramalho
- Serra Dourada
- Sítio do Mato
- Tabocas do Brejo Velho
- Uibaí
- Urandi
- Wanderley
- Xique-Xique
