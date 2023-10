Manifestantes bloqueiam saída do Terminal Central em Feira de Santana | A TARDE

Uma manifestação realizada por trabalhadores e estudantes está ocorrendo, na manhã desta segunda-feira, 2, na saída do Terminal de Transbordo Central de Feira de Santana (BA). O ato provoca lentidão no trânsito na Rua Olímpico Vital.

O objetivo é reivindicar do governo municipal, um serviço de transporte público com mais qualidade, que atenda toda comunidade feirense.

Com o portão de saída do Terminal de Transbordo Central bloqueado, os manifestantes informaram que só irão deixar o local, após a presença do secretário municipal de Transporte e Trânsito, Sérgio Carneiro.

“Nós não temos horário para sair daqui, vamos aguardar a presença do senhor secretário, pois ele precisa determinar que o valor da passagem seja reduzido. Isso é um absurdo, um ônibus que não tem ar condicionado, o povo sendo humilhado para concorrer a um espaço dentro do ônibus, pois só andam lotados”, disse um dos manifestantes ao Acorda Cidade.

A Polícia Militar está no local, mas apenas acompanha a manifestação de longe.