Mar Grande: vídeo mostra explosão em churrascaria que deixou 7 feridos

Uma câmera de segurança registrou o momento da explosão que atingiu uma churrascaria em Mar Grande, distrito de Vera Cruz, deixando sete pessoas feridas, nesta segunda-feira, 15.

Imagens obtidas pelo Portal A TARDE mostram o momento em que uma funcionária, posicionada na área do buffet, tentou acender uma panela com álcool. Porém, logo após a chama ser acionada, ocorreu a explosão.

A mulher foi atingida pelo fogo e deixou o local rapidamente, enquanto clientes, em meio à correria, também sofreram queimaduras.

Explosão

O impacto provocou um princípio de incêndio e a explosão do recipiente utilizado. Um dos proprietários do restaurante conseguiu controlar as chamas utilizando um extintor de incêndio. Entre os feridos, cinco eram clientes e dois funcionários. Os funcionários foram identificados como:

Edneuza Sodré Souza, de 56 anos

Hemerson Ferreira de Santana, de 38, que estavam no restaurante para almoçar. Ambos ficaram em estado grave.

Socorro prestado

A prefeitura informou que as vítimas receberam os primeiros socorros na UPA do município e, em seguida, foram transferidas pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Eles apresentaram queimaduras de primeiro e segundo grau em cerca de 10% a 15% do corpo, mas já receberam alta. Uma funcionária, com lesão no braço, permanece internada no HGE.

Em nota, a administração municipal declarou que está acompanhando o caso e oferecendo suporte às vítimas, incluindo atendimento psicológico. Uma perícia foi agendada para esta terça-feira, 16 no estabelecimento.