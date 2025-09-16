ACIDENTE
Mar Grande: vídeo mostra explosão em churrascaria que deixou 7 feridos
Entre os feridos, cinco são clientes e dois funcionários
Por Leilane Teixeira
Uma câmera de segurança registrou o momento da explosão que atingiu uma churrascaria em Mar Grande, distrito de Vera Cruz, deixando sete pessoas feridas, nesta segunda-feira, 15.
Imagens obtidas pelo Portal A TARDE mostram o momento em que uma funcionária, posicionada na área do buffet, tentou acender uma panela com álcool. Porém, logo após a chama ser acionada, ocorreu a explosão.
A mulher foi atingida pelo fogo e deixou o local rapidamente, enquanto clientes, em meio à correria, também sofreram queimaduras.
Explosão
O impacto provocou um princípio de incêndio e a explosão do recipiente utilizado. Um dos proprietários do restaurante conseguiu controlar as chamas utilizando um extintor de incêndio. Entre os feridos, cinco eram clientes e dois funcionários. Os funcionários foram identificados como:
- Edneuza Sodré Souza, de 56 anos
- Hemerson Ferreira de Santana, de 38, que estavam no restaurante para almoçar. Ambos ficaram em estado grave.
Leia Também:
Socorro prestado
A prefeitura informou que as vítimas receberam os primeiros socorros na UPA do município e, em seguida, foram transferidas pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.
Eles apresentaram queimaduras de primeiro e segundo grau em cerca de 10% a 15% do corpo, mas já receberam alta. Uma funcionária, com lesão no braço, permanece internada no HGE.
Em nota, a administração municipal declarou que está acompanhando o caso e oferecendo suporte às vítimas, incluindo atendimento psicológico. Uma perícia foi agendada para esta terça-feira, 16 no estabelecimento.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes