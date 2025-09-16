Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE

Mar Grande: vídeo mostra explosão em churrascaria que deixou 7 feridos

Entre os feridos, cinco são clientes e dois funcionários

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

16/09/2025 - 17:38 h
A mulher foi atingida pelo fogo e deixou o local rapidamente, enquanto clientes, em meio à correria, também sofreram queimaduras
A mulher foi atingida pelo fogo e deixou o local rapidamente, enquanto clientes, em meio à correria, também sofreram queimaduras -

Uma câmera de segurança registrou o momento da explosão que atingiu uma churrascaria em Mar Grande, distrito de Vera Cruz, deixando sete pessoas feridas, nesta segunda-feira, 15.

Imagens obtidas pelo Portal A TARDE mostram o momento em que uma funcionária, posicionada na área do buffet, tentou acender uma panela com álcool. Porém, logo após a chama ser acionada, ocorreu a explosão.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A mulher foi atingida pelo fogo e deixou o local rapidamente, enquanto clientes, em meio à correria, também sofreram queimaduras.

Explosão

O impacto provocou um princípio de incêndio e a explosão do recipiente utilizado. Um dos proprietários do restaurante conseguiu controlar as chamas utilizando um extintor de incêndio. Entre os feridos, cinco eram clientes e dois funcionários. Os funcionários foram identificados como:

  • Edneuza Sodré Souza, de 56 anos
  • Hemerson Ferreira de Santana, de 38, que estavam no restaurante para almoçar. Ambos ficaram em estado grave.

Leia Também:

Vereador é acusado de atropelar e matar idoso em Ipupiara
Leandro de Jesus chama esquerda de 'assassina' e gera reações na Alba
Dono de bar é brutalmente agredido ao surpreender suspeito de furto

Socorro prestado

A prefeitura informou que as vítimas receberam os primeiros socorros na UPA do município e, em seguida, foram transferidas pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Eles apresentaram queimaduras de primeiro e segundo grau em cerca de 10% a 15% do corpo, mas já receberam alta. Uma funcionária, com lesão no braço, permanece internada no HGE.

Em nota, a administração municipal declarou que está acompanhando o caso e oferecendo suporte às vítimas, incluindo atendimento psicológico. Uma perícia foi agendada para esta terça-feira, 16 no estabelecimento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Bahia churrascaria explosão feridos Ilha de Itaparica Incêndio mar grande restaurante Vera Cruz

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A mulher foi atingida pelo fogo e deixou o local rapidamente, enquanto clientes, em meio à correria, também sofreram queimaduras
Play

Família é presa na Bahia com R$ 3 milhões em bens e veículos de luxo

A mulher foi atingida pelo fogo e deixou o local rapidamente, enquanto clientes, em meio à correria, também sofreram queimaduras
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

A mulher foi atingida pelo fogo e deixou o local rapidamente, enquanto clientes, em meio à correria, também sofreram queimaduras
Play

Polícia confirma ligação de vereadores baianos investigados com o BDM

A mulher foi atingida pelo fogo e deixou o local rapidamente, enquanto clientes, em meio à correria, também sofreram queimaduras
Play

Vídeo: youtuber é preso após trocar tiros com policiais na Bahia

x