Marido de Hyara Flor é condenado por tempo indeterminado

O adolescente suspeito de matar a companheira, Hyara Flor, foi condenado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Ele cumprirá medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado.

A vítima, de 14 anos, morreu com um tiro no queixo na cidade de Guaratinga, no extremo sul da Bahia, em julho do ano passado.

O menor de idade condenado pode cumprir até três anos de internação, como determina o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

Durante esse período, a Justiça revisará a situação do jovem a cada seis meses, o que pode influenciar na manutenção da punição.

Apreensão

No dia 22 de agosto deste ano, o rapaz foi apreendido no bairro Quintas do Sul, no município de Itapetinga. Um mês antes, a perícia feita pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) identificou que o perfil genético identificado na arma do crime era dele, que tinha 15 anos.

Com isso, ele foi indiciado pelo ato infracional análogo ao crime de feminicídio.

À época, o adolescente teve que ser deslocado à unidade de menores, Comunidades de Atendimento Socioeducativo (Case)/Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac) de Vitória da Conquista.