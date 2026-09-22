Marquise desaba e atinge homem em São Francisco do Conde

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Uma marquise desabou nesta terça-feira, 22, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e deixou um homem gravemente ferido.

Após o acidente, equipes de socorro foram acionadas para atender a vítima, identificada como Fernando, que é advogado. Ele passava pelo local no momento em que a estrutura caiu e acabou sendo atingido pelos destroços.





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Até a última atualização desta matéria, não haviam sido divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as causas do desabamento.