ABUSO CONTRATUAL

Mata de São João: banco que operava consignado é descredenciado

Prefeitura alega falta de informações sobre descontos aplicados em folha pelo banco Master

Alan Rodrigues

Por Alan Rodrigues

16/10/2025 - 19:16 h
Falta de transparência no cartão do servidor provocou endeividamento de funcionários da Prefeitura de Mata de São João
Falta de transparência no cartão do servidor provocou endeividamento de funcionários da Prefeitura de Mata de São João -

A Prefeitura de Mata de São João descredenciou o banco Master, responsável pela operação do 'cartão do servidor' e determinou que cessem os descontos feitos na folha de pagamento do município, por 'inexecução parcial do contrato'.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município na última terça-feira, 14, e é assinada pela secretária de Administração e Finanças, Sâmela Souza. A justificativa é a falta de transparência e de canais de atendimento para acompanhamento das dívidas pelos servidores.

O termo de credenciamento com o banco Master foi firmado em agosto de 2021 para concessão de cartão de crédito com uso restrito no comércio municipal, além da disponibilização de empréstimos consignados, com desconto em folha.

Segundo a Secretaria de Administração, os valores disponíveis para consignação vinham sendo ultrapassados, gerando endividamento e um 'acúmulo de valor superfaturado', sem que os usuários conseguissem acessar o extrato de parcelas devidas.

Credcesta

Sem aplicativo, site ou mesmo um número de telefônico para contato, os consumidores não conseguiam acompanhar ou até questionar a evolução das dívidas, que eram lançadas diretamente nos seus contracheques.

Após tratativas com um preposto do banco Master, a instituição continuou descumprindo as normas acordadas no termo de credenciamento, levando a administração a proceder com o seu cancelamento. O banco ainda pode recorrer da decisão.

O banco Master é o mesmo operador do Credcesta, que oferece crédito aos servidores estaduais para compras na Cesta do Povo, administrada pelo secretário de Desenvolvimento de Econômico de Mata de São João, Joel Feldman, responsável pelo credenciamento em 2021.

Banco MAster descredenciamento Finanças Mata de São João servidores

x