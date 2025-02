Menina de 1 ano morre após ser atropelada por avô no sul da Bahia

Pérola Maria tinha apenas 1 ano e 5 meses - Foto: Reprodução

Uma criança de apenas 1 ano e 5 meses, identificada como Pérola Maria Almeida Ribeiro, morreu após ser atropelada na última segunda-feira (10), pelo próprio avô. A fatalidade aconteceu na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia.

O avô da criança, que não teve identidade revelada, estava estacionando o veículo, quando ao realizar uma manobra de marcha ré, acabou atingindo a neta, que brincava no local.

De acordo com informações do g1, a criança correu em direção ao carro, mas o avô não percebeu a presença da neta, e acabou atingindo-a. Ao perceber que havia atropelado a criança, o avô, junto com a mãe de Pérola, a socorreram para um hospital, no entanto, ela não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Porto Seguro, onde os dois prestaram depoimento. O avô da vítima foi ouvido e liberado, e responderá em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Um inquérito será instaurado para apurar o caso.