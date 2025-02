Advogado executado na Bahia já foi preso antes; saiba motivo

- Foto: Divulgação | SSP-BA

O advogado Elido Ernesto Reyes Júnior, de 53 anos, executado nesta terça-feira, 11, no município de Conceição do Coité, na Bahia, já foi preso por estelionato e porte ilegal de armas. A informação foi obtida pelo Portal A TARDE, que teve acesso ao processo criminal da vítima.

Ernesto tentava se passar por policial federal quando foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA) em dezembro de 2019. Na época, ele usava uma Hilux SW4 portando um equipamento luminoso semelhante a um giroflex, o que facilitava ultrapassagens indevidas.

Com ele, havia uma pistola 380 com 16 munições e um carregador. Quando ele foi levado para uma delegacia de Feira de Santana, foi descoberto que o advogado não tinha porte para a arma que transportava e que os documentos apresentados por ele não eram verdadeiros.

O ex-assessor jurídico da prefeitura de Santaluz chegou a ficar preso por um mês, obtendo o Habeas Corpus no dia 26 de janeiro de 2020.

Execução

Elido Ernesto Reyes Júnior, de 53 anos, foi morto a tiros no município de Conceição do Coité, na Bahia. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira, 11, na rua Bailon Lopes Carneiro, no centro da cidade.

Elido atuava em áreas diversas da advocacia como criminal, trabalhista e direito do consumidor e tinha um escritório no centro da cidade.

Ainda não há informações sobre o que motivou o crime, mas em dezembro do ano passado, o advogado assassinado na Bahia denunciou ameaças em vídeo. Em gravação feita na época, ele acusava os próprios irmãos e um inquilino, caso fosse executado.