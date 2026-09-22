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Menina de 9 anos morre após se afogar em represa na Bahia

Ariely chegou a ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu

Leilane Teixeira
Por
Segundo informações iniciais, a criança brincava no local quando acabou se afogando.
Segundo informações iniciais, a criança brincava no local quando acabou se afogando. - Foto: Divulgação/Águia Resgate

Uma menina de 9 anos morreu após se afogar em uma represa, na segunda-feira, 21, no município de Jucuruçu, no extremo sul da Bahia. A vítima foi identificada como Ariely Nascimento dos Santos.

Segundo informações iniciais, a criança brincava no local quando acabou se afogando. Ariely chegou a ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

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O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da região, onde passou por necropsia, e posteriormente liberado. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na delegacia de Jucuruçu como morte com indícios de afogamento. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas.

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Tags

afogamento Bahia Jucuruçu morte de criança.

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