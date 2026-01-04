Menu
HOME > BAHIA
INVESTIGAÇÃO

Menino de 2 anos que estava desaparecido é encontrado morto na Bahia

O corpo foi encontrado por um morador, a uma curta próximo ao endereço de onde a família mora

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

04/01/2026 - 11:45 h
Criança foi identificada como Alex Júnior Santos do Nascimento
Criança foi identificada como Alex Júnior Santos do Nascimento

O corpo de um menino de 2 anos que estava desaparecido foi localizado na manhã deste sábado, 3, em Ilhéus, no sul da Bahia. A criança, identificada como Alex Júnior Santos do Nascimento, foi encontrada em um rio do município com sinais compatíveis com afogamento, segundo informou a Polícia Civil.

O garoto havia sido visto pela última vez por volta do meio-dia de sexta-feira, 2, no bairro Teotônio Vilela. Desde então, parentes e moradores da região iniciaram buscas por conta própria tentando encontrar a criança.

Corpo localizado

O corpo foi encontrado por um morador, a uma curta distância da residência onde a família mora.

A Delegacia Territorial de Ilhéus abriu investigação para apurar as circunstâncias do caso. Foram emitidas guias para a realização da perícia e remoção do corpo.

