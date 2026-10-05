BAHIA
Micro-ônibus com 27 pessoas sofre acidente na BR-324
O grupo havia saído de Curaçá com destino à capital baiana
Um micro-ônibus que transportava 27 pessoas, entre pacientes, acompanhantes e o motorista, se envolveu em um acidente na madrugada desta segunda-feira, 5, na BR-324, em Riachão do Jacuípe, a cerca de 190 quilômetros de Salvador.
O grupo havia saído de Curaçá, no norte da Bahia, com destino à capital baiana. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve registro de mortes. Ao todo, dez pessoas ficaram feridas.
Acidente envolveu três veículos
A batida aconteceu por volta de 1h30, no km 443 da BR-324, e envolveu o micro-ônibus, uma carreta e um carro de passeio.
De acordo com a Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, o motorista do micro-ônibus ficou preso às ferragens e sofreu ferimentos na região da cabeça, com forte hemorragia.
Ele precisou ser retirado do veículo com o auxílio de equipamentos hidráulicos de resgate.
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Feridos foram encaminhados para hospitais
Os demais passageiros receberam atendimento médico no local. Seis pessoas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Riachão do Jacuípe, enquanto outra vítima foi levada para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana.
Até a atualização desta matéria, não havia informações divulgadas sobre o estado de saúde dos feridos.