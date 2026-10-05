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Micro-ônibus com 27 pessoas sofre acidente na BR-324

O grupo havia saído de Curaçá com destino à capital baiana

Evellyn Teixeira
Por
Um micro-ônibus que transportava 27 pessoas, entre pacientes, acompanhantes e o motorista, se envolveu em um acidente
Um micro-ônibus que transportava 27 pessoas, entre pacientes, acompanhantes e o motorista, se envolveu em um acidente - Foto: Divulgação PRF

Um micro-ônibus que transportava 27 pessoas, entre pacientes, acompanhantes e o motorista, se envolveu em um acidente na madrugada desta segunda-feira, 5, na BR-324, em Riachão do Jacuípe, a cerca de 190 quilômetros de Salvador.

O grupo havia saído de Curaçá, no norte da Bahia, com destino à capital baiana. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve registro de mortes. Ao todo, dez pessoas ficaram feridas.

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Acidente envolveu três veículos

A batida aconteceu por volta de 1h30, no km 443 da BR-324, e envolveu o micro-ônibus, uma carreta e um carro de passeio.

De acordo com a Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, o motorista do micro-ônibus ficou preso às ferragens e sofreu ferimentos na região da cabeça, com forte hemorragia.

Ele precisou ser retirado do veículo com o auxílio de equipamentos hidráulicos de resgate.

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Feridos foram encaminhados para hospitais

Os demais passageiros receberam atendimento médico no local. Seis pessoas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Riachão do Jacuípe, enquanto outra vítima foi levada para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana.

Até a atualização desta matéria, não havia informações divulgadas sobre o estado de saúde dos feridos.

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acidente Bahia br-324

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