Shopping na Bahia promove programação gratuita para crianças

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Lauro de Freitas recebe uma agenda para o Dia das Crianças entre os dias 8 e 12 de outubro. O evento reúne opções gratuitas, oficinas, contação de histórias e shows musicais no Parque Shopping Bahia.

Programação diária de eventos para famílias

A agenda conta com atividades gratuitas na Praça de Alimentação e em outros setores do empreendimento.

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Quinta-feira (8 de outubro)

17h : encontro com o Dino (piso L1, em frente ao Hiper Ideal)

Sexta-feira (9 de outubro)

14h às 18h : pinturinha com Imagina Só (praça de alimentação, em frente ao palco)

: pinturinha com Imagina Só (praça de alimentação, em frente ao palco) 18h : oficina de Fantoche com a Puket (praça de alimentação — atração com resgate prévio de cupom via aplicativo)

Sábado (10 de outubro)

12h às 16h : pinturinha com Imagina Só (praça de alimentação, em frente ao palco)

: pinturinha com Imagina Só (praça de alimentação, em frente ao palco) 16h : contação de histórias, recreação infantil e show de mágica com a escola park (praça de alimentação)

Domingo (11 de outubro)

17h : atração Itinerante com Tio Paulinho (saída em frente à Smart Fit)

Segunda-feira (12 de outubro — Dia das Crianças)

16h: Show com UDT Unidunitê (Praça de Alimentação)

Opções de lazer fixas disponíveis durante a semana

Além das apresentações agendadas, o público encontra opções de entretenimento distribuídas pelos pisos do local.

Atrações no Piso L1 e Galpão de Eventos

Bora Lê (Feira de Livros): praça de eventos (entrada gratuita)

Tribo do Quintal: parque infantil lúdico em frente ao Hiper Ideal

Parque inflável magic games: praça de eventos

Paintball: galpão de eventos

Opções nos pisos L2 e L3

Guigas mini golf: piso L2 (próximo à Hope)

Magic games: pisos L2 e L3

Cinépolis: piso L3 (exibição de filmes)

Os valores e tabelas de preços das opções pagas estão disponíveis para consulta no local e nos canais oficiais do estabelecimento.