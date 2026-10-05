PROGRAMAÇÃO DIÁRIA
Shopping na Bahia promove programação gratuita para crianças
Agenda reúne atrações gratuitas, oficinas, mágica e shows infantis de 8 a 12 de outubro
Lauro de Freitas recebe uma agenda para o Dia das Crianças entre os dias 8 e 12 de outubro. O evento reúne opções gratuitas, oficinas, contação de histórias e shows musicais no Parque Shopping Bahia.
Programação diária de eventos para famílias
A agenda conta com atividades gratuitas na Praça de Alimentação e em outros setores do empreendimento.
Quinta-feira (8 de outubro)
- 17h: encontro com o Dino (piso L1, em frente ao Hiper Ideal)
Sexta-feira (9 de outubro)
- 14h às 18h: pinturinha com Imagina Só (praça de alimentação, em frente ao palco)
- 18h: oficina de Fantoche com a Puket (praça de alimentação — atração com resgate prévio de cupom via aplicativo)
Sábado (10 de outubro)
- 12h às 16h: pinturinha com Imagina Só (praça de alimentação, em frente ao palco)
- 16h: contação de histórias, recreação infantil e show de mágica com a escola park (praça de alimentação)
Domingo (11 de outubro)
- 17h: atração Itinerante com Tio Paulinho (saída em frente à Smart Fit)
Segunda-feira (12 de outubro — Dia das Crianças)
- 16h: Show com UDT Unidunitê (Praça de Alimentação)
Opções de lazer fixas disponíveis durante a semana
Além das apresentações agendadas, o público encontra opções de entretenimento distribuídas pelos pisos do local.
- Atrações no Piso L1 e Galpão de Eventos
- Bora Lê (Feira de Livros): praça de eventos (entrada gratuita)
- Tribo do Quintal: parque infantil lúdico em frente ao Hiper Ideal
- Parque inflável magic games: praça de eventos
- Paintball: galpão de eventos
- Opções nos pisos L2 e L3
- Guigas mini golf: piso L2 (próximo à Hope)
- Magic games: pisos L2 e L3
- Cinépolis: piso L3 (exibição de filmes)
Os valores e tabelas de preços das opções pagas estão disponíveis para consulta no local e nos canais oficiais do estabelecimento.