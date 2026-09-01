Salvador no mapa dos grandes eventos: uma conquista de toda a Bahia

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A Bahia vive um momento especialmente favorável para consolidar sua posição entre os principais destinos brasileiros do turismo de negócios e eventos. Em um mercado cada vez mais competitivo, conquistar congressos, feiras e convenções exige infraestrutura, profissionalismo, capacidade operacional e, sobretudo, integração entre os diferentes atores do setor.

O turismo de negócios movimenta uma extensa cadeia econômica e produz benefícios que ultrapassam o período de realização dos eventos. Seus participantes costumam ter maior poder aquisitivo, permanecem mais tempo no destino e aquecem atividades como hotelaria, gastronomia, transporte, comércio e serviços. Congressos e encontros técnicos também estimulam a circulação de conhecimento, inovação e tecnologia, deixando um legado relevante para a sociedade.

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Os desafios, naturalmente, existem. A disputa entre destinos é intensa e exige investimentos permanentes em conectividade aérea, mobilidade urbana, qualificação profissional e promoção. Nenhuma cidade conquista espaço nesse mercado por acaso.

Salvador, hoje, reúne atributos que ampliam sua competitividade. A cidade fortaleceu sua rede hoteleira, diversificou a oferta gastronômica, requalificou áreas urbanas importantes e dispõe de uma localização estratégica, que facilita a chegada de participantes de diferentes regiões do país. A esses fatores soma-se sua reconhecida vocação para acolher e encantar visitantes.

O Centro de Convenções Salvador integra esse esforço coletivo como uma peça estratégica. Administrado pela GL events, grupo francês presente em dezenas de países e referência mundial em gestão de espaços e eventos, o equipamento oferece estrutura moderna, versátil e preparada para receber, simultaneamente, encontros de diferentes portes e segmentos.

Mais do que a infraestrutura, porém, o diferencial está nas pessoas. A experiência internacional da GL events se une ao compromisso de uma equipe qualificada e dedicada, que trabalha para garantir segurança, eficiência e excelência em cada entrega.

No entanto, nenhum equipamento, por mais moderno que seja, constrói resultados sozinho.

Os resultados indicam que estamos no caminho certo. Salvador vem conquistando eventos inéditos, ampliando sua presença no calendário nacional e consolidando uma agenda cada vez mais diversificada. O desafio, agora, é preservar esse ritmo, fortalecer parcerias e manter os investimentos na promoção do destino e na infraestrutura da cidade.

O turismo de negócios não beneficia apenas um equipamento ou segmento. Ele gera emprego, renda, conhecimento e desenvolvimento, com reflexos em toda a economia. É essa visão coletiva que permitirá a Salvador avançar e ocupar, de forma definitiva, seu lugar no mapa dos grandes eventos.

*Cláudio Najar é diretor-geral do Centro de Convenções Salvador (CCS).