MADE IN BAHIA
Business Bahia: 8 anos conectando a Bahia
Confira a coluna Made In Bahia
O Business Bahia chega aos oito anos reafirmando uma vocação presente desde a sua origem: aproximar empresários, lideranças e instituições, criar conexões de valor e ampliar a presença da Bahia no ambiente nacional de negócios. Celebrar essa trajetória com um painel reunindo os cônsules de Portugal e da Espanha, Ricardo Cortez e Ignácio Perez, para discutir oportunidades no mercado europeu, traduz o espírito da nossa atuação e os próximos passos.
Ao longo desses anos, construímos um coletivo empresarial baseado no relacionamento, na troca de experiências e na convicção de que boas conexões geram negócios, investimentos e desenvolvimento. Mais do que promover encontros, buscamos criar pontes. Aproximamos empresas, empreendedores, autoridades, investidores e representantes de diferentes setores, estimulando diálogos capazes de abrir portas e transformar contatos em oportunidades.
Essa atuação ganhou dimensão nas relações comerciais com outros mercados. Em um mundo cada vez mais integrado, entendemos que a empresa baiana precisa olhar além de suas fronteiras, conhecer novos ambientes de negócios e estabelecer parcerias. Ao mesmo tempo, trabalhamos para apresentar uma Bahia moderna, produtiva, inovadora e preparada para receber investimentos, superando visões limitadas sobre nossa economia.
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Foi com esse propósito que nasceu o Selo Made in Bahia, iniciativa voltada à valorização das empresas, produtos, serviços e marcas que carregam a identidade e a força econômica do estado. O selo tornou-se uma plataforma de reconhecimento e promoção do que a Bahia produz de melhor, fortalecendo o pertencimento e a visibilidade das empresas baianas.
Esse movimento ganhou ainda mais força com o Summit de Negocios Made in Bahia, consolidado como espaço de encontro entre empresários, executivos, especialistas e poder público. Nosso Summit discute competitividade, inovação, investimentos, infraestrutura, desenvolvimento e os caminhos para posicionar a Bahia protagonista no cenário econômico brasileiro.
Nesses oito anos, promovemos debates, encontros empresariais, conteúdos, articulações e iniciativas com um objetivo comum: fortalecer o ambiente de negócios. O Business Bahia acredita na cooperação, na livre iniciativa, no empreendedorismo e na capacidade transformadora das empresas. Desenvolvimento se constrói com diálogo, confiança e visão de longo prazo.
O painel com Portugal e Espanha simboliza, portanto, mais do que uma comemoração. Representa o próximo passo dessa trajetória: ampliar conexões internacionais, facilitar relações comerciais e aproximar nossas empresas de novos mercados. Depois de oito anos conectando a Bahia, queremos, cada vez mais, conectar a Bahia ao mundo.
*Carlos Sergio Falcão- presidente do Business Bahia