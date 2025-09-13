Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DIREITO TRABALHISTA

Ministro do TST abre Seminário Baiano sobre Pejotização em Salvador

Evento debate crescimento dos contratos de pessoas jurídicas após a reforma trabalhista

Redação

Por Redação

13/09/2025 - 13:37 h
Ministro Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
Ministro Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho (TST) -

O Seminário “Os impactos da Pejotização sobre a Classe Trabalhadora” será realizado na segunda-feira, 15, das 13h às 17h, no auditório do Ministério Público do Trabalho da Bahia (MPT-BA).

O evento, promovido pelo Fórum Estadual de Proteção ao Meio Ambiente de Trabalho (FORUMAT-BA), com o apoio do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho da Bahia (SAFITEBA), reunirá magistrados, membros do Ministério Público, auditores fiscais do trabalho, representantes da advocacia, do movimento sindical e especialistas para debater os impactos da pejotização nas relações de trabalho e na sociedade.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A palestra de abertura será proferida pelo ministro Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), com o tema 'Impacto da Pejotização para a sociedade brasileira'.

Leia Também:

Uber e 99 pagam multa por manterem trabalho de mototaxistas
Educação em Feira de Santana se destaca para o novo mercado de trabalho
Bolsa Família: metade das famílias deixam o mercado de trabalho
Escala 6x1: redução da jornada de trabalho avança no Congresso

O encontro vai discutir os efeitos do avanço da pejotização no mercado de trabalho brasileiro, um fenômeno que ganhou força após a reforma trabalhista de 2017 e vem gerando intensos debates sobre precarização, perda de direitos e impactos na arrecadação pública.

Explosão de MEI´s

De acordo com nota técnica da Fundação Getúlio Vargas, entre 2018 e 2023 o país deixou de arrecadar entre R$ 89 bilhões e R$ 144 bilhões devido à pejotização. No mesmo período, o número de profissionais enquadrados como empresas do Simples Nacional cresceu 90%, enquanto os MEIs tiveram alta de 24%.

O fenômeno também alimenta a judicialização: somente em 2024, a Justiça do Trabalho registrou quase 460 mil ações questionando vínculos empregatícios. O tema está em análise no Supremo Tribunal Federal (STF), que deve decidir a competência para julgar esses casos.

O seminário é uma oportunidade para trabalhadores, sindicatos, juristas, acadêmicos e sociedade civil compreenderem os impactos desse modelo, refletirem sobre alternativas e ampliarem o debate público em torno da valorização do trabalho e da justiça social.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Classe Trabalhadora pejotização TST

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

Ministro Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

Ministro Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
Play

Revolta em Catu: prefeitura exibe filme com sexo em evento Infantil

Ministro Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
Play

Vídeo: explosão de grandes proporções assusta moradores de Valença

x