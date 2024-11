Missão brasileira na UE fortalece desenvolvimento sustentável

Última reunião aconteceu em Bruxelas, na Bélgica - Foto: Divulgação | UE

Foi encerrada, nesta sexta-feira, 8, a Missão Internacional do Conseplan (Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Planejamento) onde houve reuniões entre secretários de estado de todo o Brasil. O último compromisso aconteceu na sede da União Europeia em Bruxelas, na Bélgica, e teve a participação do secretário de Planejamento Cláudio Peixoto.

Leia mais:

>> Walter Tannus faz alerta para descaminho no setor de combustíveis

>> Salvador sedia 6ª edição da E–Agro com exposições e capacitações



>> Ford expande programa de impacto social na Bahia

O primeiro compromisso da agenda na UE foi no Parlamento Europeu, onde a missão brasileira participou de uma audiência com o eurodeputado Hélder Sousa Silva, presidente da Delegação para as Relações da União Europeia com o Brasil. Durante a ocasião, o parlamentar apresentou a estrutura da UE, que opera com base em quatro principais instituições: Parlamento Europeu, Conselho Europeu, Conselho da União Europeia e Comissão Europeia, além de seu sistema orçamentário.

A reunião contou também com a presença do embaixador brasileiro na UE, Pedro Miguel da Costa e Silva, que, posteriormente, recepcionou os secretários brasileiros na sede da Embaixada do Brasil na Bélgica.

A secretária nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), Virgínia de Ângelis, presente na agenda internacional, afirmou que a experiência acumulada pela União Europeia na gestão de estados soberanos pode auxiliar o Brasil nos desafios de construção de mecanismos institucionais que garantam governança multinível entre o governo federal, os 27 estados e os quase 5.570 municípios.

No encerramento da Missão Internacional do Conseplan na Europa, o secretário Cláudio Peixoto parabenizou o presidente do Conselho, o secretário do Estado de Pernambuco, Fabrício Marques, e sua equipe pela organização e suporte técnico e logístico. Ele também expressou sua gratidão pela receptividade dos embaixadores Sarquis e Pedro Miguel e do corpo diplomático das embaixadas do Brasil na França e Bélgica, ressaltando a competência na diplomacia geopolítica, comercial, econômica e na cooperação técnica com diversos organismos internacionais.

“As grandes tendências e incertezas globais, como a descarbonização econômica, enfrentamento das emergências climáticas e o envelhecimento populacional com seus impactos nas políticas sociais e previdenciárias, mobilizam as discussões nos organismos internacionais. A Bahia, com a condução do governador Jerônimo Rodrigues e em parceria com o governo federal, tem se posicionado de forma destacada no Brasil. O estado é protagonista em temas como geração de empregos, redução de desigualdades e energias renováveis, e também lidera investimentos em projetos estruturantes de infraestrutura social e urbana, graças à sustentabilidade fiscal e à competente captação de recursos financeiros realizada no estado”, disse o titular da Seplan.