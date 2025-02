Morre segunda vítima de briga com pedreiro na Bahia

Paulo Roberto José Cardoso ficou internado por 21 dias - Foto: Divulgação | Sesab

O homem que foi baleado ao lado do filho após uma discussão por causa de uma reforma de um telhado na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia, morreu na noite de segunda-feira, 3. Paulo Roberto José Cardoso ficou internado por 21 dias no Hospital Geral Prado Valadares. O crime aconteceu no dia 13 de janeiro.

O filho de Paulo Roberto, Vitor Rubato Cardoso, de 34 anos, também foi baleado e não resistiu aos ferimentos. O suspeito de atirar nas vítimas foi preso três dias depois, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Vitor Rubato Cardoso foi morto a tiros na tarde de segunda-feira, 13 | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo o g1, o sepultamento de Paulo Roberto está previsto para acontecer no final da tarde desta terça-feira, 4, no Cemitério São João Batista, em Jequié.

Relembre o crime

Paulo Roberto José Cardoso e Vitor Rubato Cardoso foram baleados na tarde do dia 13 de janeiro, no bairro Pompílio Sampaio, em Jequié. Informações preliminares apontaram que eles foram até a casa do suspeito para falar sobre a reforma de um telhado.

Durante a conversa, houve um desentendimento, e o pedreiro disparou contra as vítimas. Após o ataque, o suspeito fugiu do local em uma bicicleta. Pai e filho foram socorridos e levados para o Hospital Geral Prado Valadares. Vitor Rubato recebeu atendimento, mas não resistiu.Já Paulo Roberto ficou internado por 22 dias e morreu na noite de segunda-feira, 3.