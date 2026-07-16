Motociclista fica ferido após colisão com carreta na BR-116

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Um motociclista, de 36 anos, ficou ferido após ser atingido por uma carreta, na manhã desta quinta-feira, 16, no cruzamento da BR-116 com a BA-250, no trecho que dá acesso ao município de Itiruçu e nas proximidades do entroncamento da cidade de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia.

De acordo com informações apuradas no local, o acidente aconteceu no momento em que o motociclista tentava atravessar a rodovia federal e foi atingido por uma carreta-baú.

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Com o impacto da batida, a motocicleta foi arremessada contra o guard rail.

Relatos dão conta de que ele é morador de Maracás e seguia em direção a Jaguaquara, quando aconteceu o acidente.

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderam a ocorrência e encaminharam o rapaz para o Hospital de Jaguaquara.

Segundo informações, ele sofreu uma fratura na clavícula e, no momento do atendimento, reclamava de dores no tórax.

O estado se saúde dele é considerado estável. As informações são do Blog do Marcelo.