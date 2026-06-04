Motociclista morre após colisão com ônibus em Feira de Santana

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Um motociclista morreu, nesta quinta-feira, 4, após bater sua moto em um ônibus, na cidade de Feira de Santana. O acidente ocorreu na véspera do aniversário da vítima, identificada como Jonas Pereira Lima da Silva, que seria nesta sexta, 5.

Segundo as primeiras informações, o homem trabalhava como motociclista por aplicativo, e estava indo para o trabalho no momento da colisão. A batida aconteceu por volta das 6h30, no cruzamento na avenida Marechal Floriano.

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Relato do motorista

O motorista do ônibus afirmou, de acordo com informações da TV Subaé, que conduzia o veículo dentro da velocidade permitida, sem qualquer excesso. A colisão ocorreu quando ele passava pela sinaleira.

Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido no acidente. Os detalhes da batida serão investigados pela polícia.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento da vítima.