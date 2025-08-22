Mulher dá à luz dentro de carro de aplicativo em Feira de Santana

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz dentro de um carro de aplicativo, na manhã desta quinta-feira, 21, em Feira de Santana. Ela estava a caminho do Hospital da Mulher, no bairro Jardim Cruzeiro, mas o bebê nasceu antes de a paciente conseguir chegar à unidade.

De acordo com o G1, o motorista, Júnior Alves e o companheiro da gestante auxiliaram no parto, que aconteceu às 6h28, resultando no nascimento de um menino em frente a unidade de saúde. O parto aconteceu ainda dentro do carro, momentos antes de a equipe médica prestar os primeiros socorros.

Após o nascimento, mãe e bebê receberam atendimento no Hospital da Mulher e passam bem.

Caso em Maceió

Uma mulher deu à luz dentro de um carro por aplicativo na tarde dessa terça-feira, 5, no Centro de Maceió. A gestante era levada para a maternidade pelo motorista Maycky Veras quando entrou em trabalho de parto. O bebê, chamado Ravi, nasceu no banco de trás do veículo durante o trajeto.