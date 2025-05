Nova escola em tempo integral e obras viárias são entregues na Bahia

Nova unidade oferece estrutura completa com laboratórios, quadra coberta e biblioteca - Foto: Divulgação

O novo Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Nancy da Rocha Cardoso foi inaugurado, nesta sexta-feira, 2. O governador Jerônimo Rodrigues esteve presente na inauguração no distrito de Soares, em América Dourada.

“Antes, a gente precisava sair cedo e enfrentar a estrada até a sede do município para conseguir estudar. Agora tudo mudou. Temos laboratórios, quadra coberta, biblioteca e um espaço de verdade para aprender e crescer perto de casa. Isso faz toda a diferença para quem quer ter um futuro melhor”, comentou o aluno Pedro Tomé, do 3º ano.

A nova unidade é equipada com 12 salas de aula, laboratórios de ciências, estrutura poliesportiva completa e um teatro com capacidade para mais de 200 pessoas. O investimento de R$ 21,3 milhões, tinha como objetivo facilitar o acesso à educação para os moradores da região, que antes precisavam se deslocar até a sede do município para estudar.

O colégio representa um marco importante na consolidação do modelo de educação em tempo integral na Bahia, conforme objetivo do Governo do Estado. Para Jerônimo Rodrigues, a estrutura robusta e moderna fortalece não apenas o aprendizado dos estudantes, mas também amplia oportunidades de formação cidadã.

Jerônimo Rodrigues na inauguração do Colégio nesta sexta-feira, 2 | Foto: Divulgação

“Estamos entregando um espaço onde os jovens poderão passar o dia todo com acesso à cultura, ciência, esporte e alimentação de qualidade”, destacou o governador.

Pavimentação

Outras entregas importantes na infraestrutura viária do município, também foram realizadas como a pavimentação da rodovia de acesso entre Nova América e a sede municipal, com extensão total de três quilômetros e investimento de R$ 3,6 milhões.

Além disso, foi concluída ainda a pavimentação do trecho urbano no distrito de Soares, com aporte de R$ 750 mil.

Outras ações

Na ocasião, ainda foi autorizado um convênio com a Prefeitura de América Dourada para a compra de equipamentos e móveis para as escolas municipais Agnelo Cavalcanti dos Santos (distrito de Prevenido) e Maria Eugênia Dourado (sede).

Também foram entregues equipamentos para a saúde: um Kit UBS e um kit odontológico para o distrito de Prevenido, além de um Kit UBS para as unidades dos distritos de Belo Campo e Soares.

Outras ações incluíram a autorização para instalar 1,5 km de rede de iluminação na passagem urbana do distrito de Soares, a entrega de equipamentos para a sala de parto e um aparelho de raio-x digital com impressora para o Hospital Municipal Lourival Bispo do Rosário.

Também foram autorizadas a implantação do sistema de abastecimento de água nas localidades de Campo Largo, Campo Alegre, Sarandi e Vila Martins, além da elaboração do projeto de pavimentação de um trecho de 9 km.