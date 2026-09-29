BAHIA
Nova sede da PM reforça policiamento em nove comunidades de Salvador
Estrutura fica localizada na Estrada de Pirajá
A nova sede da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pirajá) foi inaugurada nesta terça-feira, 29, pelo Estado da Bahia. Localizada na Estrada de Pirajá, a entrega foi realizada por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).
A estrutura integra o Programa de Modernização das Estruturas da Segurança Pública e representa a 91ª unidade entregue pela pasta em 2026.
Entre as comunidades atendidas diretamente pela sede estão Pirajá, Campinas, São Caetano, Boa Vista, Capelinha, Bom Juá, Retiro, Fazenda Grande e Marechal Rondon.
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Mais de 300 unidades na Bahia
Segundo informações da SSP-BA, mais de 310 unidades foram entregues na Bahia, com investimentos relacionados a efetivo, armamento e inteligência.
A nova sede conta com seção operacional, central de rádio, sala de equipamentos, auditório, vestiários e área de convivência, oferecendo estrutura para as atividades administrativas e operacionais do efetivo.
Além disso, a estrutura amplia o policiamento nos bairros da capital e integra novas ações voltadas à modernização das unidades de segurança pública em diferentes áreas do estado.
Além de Salvador, o programa também alcançou municípios como Feira de Santana, Juazeiro, Barreiras, Jequié e Simões Filho, entre outras cidades baianas.