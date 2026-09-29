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Nova sede da PM reforça policiamento em nove comunidades de Salvador

Estrutura fica localizada na Estrada de Pirajá

Agatha Victoria Reis
Por
Sede da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar
Sede da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar - Foto: Divulgação

A nova sede da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pirajá) foi inaugurada nesta terça-feira, 29, pelo Estado da Bahia. Localizada na Estrada de Pirajá, a entrega foi realizada por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

A estrutura integra o Programa de Modernização das Estruturas da Segurança Pública e representa a 91ª unidade entregue pela pasta em 2026.

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Entre as comunidades atendidas diretamente pela sede estão Pirajá, Campinas, São Caetano, Boa Vista, Capelinha, Bom Juá, Retiro, Fazenda Grande e Marechal Rondon.

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Mais de 300 unidades na Bahia

Segundo informações da SSP-BA, mais de 310 unidades foram entregues na Bahia, com investimentos relacionados a efetivo, armamento e inteligência.

A nova sede conta com seção operacional, central de rádio, sala de equipamentos, auditório, vestiários e área de convivência, oferecendo estrutura para as atividades administrativas e operacionais do efetivo.

Além disso, a estrutura amplia o policiamento nos bairros da capital e integra novas ações voltadas à modernização das unidades de segurança pública em diferentes áreas do estado.

Sede da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar
Sede da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar - Foto: Divulgação

Além de Salvador, o programa também alcançou municípios como Feira de Santana, Juazeiro, Barreiras, Jequié e Simões Filho, entre outras cidades baianas.

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Bahia polícia militar SSP - BA

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