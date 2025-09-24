Novo Procurador-Chefe da Fazenda Nacional na Bahia toma posse

Gustavo Matos Vasques de Carvalho - Foto: Divulgação

O comando da Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia ganhou um novo titular nesta terça-feira, 23. Dr. Gustavo Matos Vasques de Carvalho tomou posse em uma cerimônia realizada no Auditório do Ministério da Gestão e Inovação (MGI), em Salvador, dando início à sua gestão à frente da instituição.

A solenidade reuniu autoridades de diferentes setores, incluindo o Procurador-Regional da 1ª Região, Dr. Alfredo Frota, representantes do governo do estado e da prefeitura da capital, magistrados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, além de servidores da Receita Federal. Familiares, amigos e parceiros institucionais também marcaram presença, celebrando o momento.

Em seu discurso, Gustavo destacou os resultados expressivos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos últimos anos, ressaltando que os valores recuperados pela instituição representam recursos indispensáveis ao financiamento de políticas públicas em áreas essenciais como saúde, educação, saneamento e infraestrutura.

O novo Procurador-Chefe também reforçou a importância da transação tributária como instrumento de transformação social, capaz de manter empresas em funcionamento, preservar empregos e ampliar serviços públicos.

Além disso, mencionou os desafios da reforma tributária, que exigirá da PGFN capacidade de diálogo e adaptação rápida, reafirmando que a instituição está pronta para contribuir com excelência técnica.

Ao encerrar, Gustavo agradeceu à equipe da PFN/BA, aos colegas procuradores, servidores e familiares, e reafirmou seu compromisso com a cooperação federativa e a integração institucional, destacando que “sozinho podemos até ir mais rápido, mas juntos vamos mais longe”