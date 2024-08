Olimpíadas: atletas recebem kit com preservativos na chegada à Paris

O combo foi feito pelo comitê organizador do evento - Foto: Reprodução | Instagram

Celular, preservativos e garrafas d'água são uns dos itens que fazem parte do kit de boas-vindas que os atletas que vão disputar os Jogos Olímpicos de Paris recebem na chegada à capital francesa. O combo foi feito pelo comitê organizador do evento.



Em vídeo publicado nas redes sociais, a velejadora canadense Sarah Douglas mostra o que um atleta recebe ao chegar na Vila Olímpica: um guia turístico portátil, duas garrafas d'água, um celular de um patrocinador das Olimpíadas, uma necessaire com filtro solar e outros cosméticos e preservativos.

Além do kit, os atletas do Time Brasil recebem do Comitê Olímpico Brasileiro uma mala com equipamentos para a rotina dos jogos. São mais de 30 itens, entre eles pares de tênis, mochila, bermudas, calças, camisetas, tops e outras vestimentas, além da roupa que será usada na cerimônia de abertura.