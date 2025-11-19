Operação expõe rede de imigração clandestina de estrangeiros na Bahia

Polícia Federal - Foto: PF / Divulgação

Uma organização criminosa transnacional especializada na prática de crimes financeiros, se tornou alvo da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, 19, em Porto seguro, na Bahia.

Segundo a PC, a rede é suspeita de movimentar na rede bancária brasileira recursos no montante aproximado de R$ 9 milhões, oriundos de atividades ilícitas relacionadas a imigração ilegal de estrangeiros pela fronteira norte do país e tráfico de drogas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Operação Venezuela foi desencadeada nas cidades de Boa Vista/RR e Curitiba/PR, local onde os investigados atualmente residem e exercem suas atividades comerciais. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa e Lavagem de Dinheiro.



Como esquema funcionava

De acordo com as investigações, o esquema criminoso funcionava através da utilização de interpostas pessoas (“laranjas”), que eram cooptadas e cediam suas contas bancárias, para o trânsito de valores milionários, com o objetivo de promover a dissimulação da origem ilícita dos recursos, bem como ocultar a identidade dos reais destinatários/beneficiários dos recursos ilícitos.

Operação Venezuela

Cerca de 16 policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Especializada em Lavagem de Capitais da Justiça Federal, em Salvador/BA.

A operação foi batizada de Venezuela em razão de um dos líderes do esquema criminoso ser de nacionalidade venezuelana e exercer papel preponderante na atividade de lavagem de dinheiro, por intermédio de uma loja de câmbio situada na cidade de Boa Vista/RR.