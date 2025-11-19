Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PORTO SEGURO

Operação expõe rede de imigração clandestina de estrangeiros na Bahia

Organização criminosa movimentou cerca de R$ 9 milhões

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

19/11/2025 - 9:20 h
Polícia Federal
Polícia Federal -

Uma organização criminosa transnacional especializada na prática de crimes financeiros, se tornou alvo da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, 19, em Porto seguro, na Bahia.

Segundo a PC, a rede é suspeita de movimentar na rede bancária brasileira recursos no montante aproximado de R$ 9 milhões, oriundos de atividades ilícitas relacionadas a imigração ilegal de estrangeiros pela fronteira norte do país e tráfico de drogas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Operação Venezuela foi desencadeada nas cidades de Boa Vista/RR e Curitiba/PR, local onde os investigados atualmente residem e exercem suas atividades comerciais. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa e Lavagem de Dinheiro.

Como esquema funcionava

De acordo com as investigações, o esquema criminoso funcionava através da utilização de interpostas pessoas (“laranjas”), que eram cooptadas e cediam suas contas bancárias, para o trânsito de valores milionários, com o objetivo de promover a dissimulação da origem ilícita dos recursos, bem como ocultar a identidade dos reais destinatários/beneficiários dos recursos ilícitos.

Leia Também:

Operação expõe grupo que sonegou mais de R$ 13 milhões na Bahia
Quatro homens são presos por estuprar mulher com problemas mentais
Dono de clínica de reabilitação é suspeito de matar sócio e paciente

Operação Venezuela

Cerca de 16 policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Especializada em Lavagem de Capitais da Justiça Federal, em Salvador/BA.

A operação foi batizada de Venezuela em razão de um dos líderes do esquema criminoso ser de nacionalidade venezuelana e exercer papel preponderante na atividade de lavagem de dinheiro, por intermédio de uma loja de câmbio situada na cidade de Boa Vista/RR.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

imigração clandestina imigração ilegal lavagem de dinheiro organização criminosa polícia federal tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Federal
Play

Familiares buscam por adolescente desaparecida em cidade da RMS

Polícia Federal
Play

Rio São Francisco e o impacto na irrigação da fruticultura na Bahia

Polícia Federal
Play

Explosão deixa pizzaria destruída em município baiano; vídeo

Polícia Federal
Play

Praga coloca em risco fruticultura do Vale do São Francisco

x