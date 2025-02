Operação Reciclagem: homicidas podem ser responsáveis por mais mortes

Operação Reciclagem trás resultados à público - Foto: Haeckel Dias / Ascom-PC

A Operação Reciclagem, que visa desarticular um grupo investigado por vários homicídios na região de Vila Canária, foi deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 19, onde nove pessoas que estavam com mandados em aberto foram presas em diferentes bairros de Salvador.

Seus resultados foram a público por meio de uma coletiva na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, em Itapuã, na tarde desta quarta-feira, 19.

O Major Pitangueira, da 47º Companhia Independente da Polícia Militar, CIPM, de Pau da Lima, disse ao Grupo A TARDE que a operação começou em 2023”.

Somado a isso, o major falou sobre um protocolo que a Polícia Militar toma logo após confrontar e prender alguma pessoa com um certo "grau" dentro das facções, para evitar outras ações criminosas, como incêndios em ônibus, na localidade.

"Após confronto ou prisão de alguém considerado com um certo grau de liderança nessas facções, a gente coloca o policiamento ostensivo, intensifica as localidades, o ponto de ônibus, finais de linha, para evitar qualquer tipo de transtorno que venha a acarretar o pânico à população”.

Dra Andréa Ribeiro - Diretora do DHPP | Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

Outra autoridade que falou com o Grupo A TARDE foi a diretora do DHPP, Andréa Ribeiro. Questionada sobre o líder do grupo, Luis Claudio dos Santos, que morreu em confronto com a Polícia Civil no interior do estado, ela respondeu.

"Nós conseguimos identificar, dentro do organograma do grupo que ele é a principal liderança desse grupo criminoso investigado, podendo até ser chamado como número um da operação, e ele acabou morrendo em confronto aí com a CORE (Coordenação de Operações e Recursos Especiais) da Polícia Civil no interior do estado, no município de Presidente Tancredo Neves. Após resistir ao mandato de prisão”.

Sobre as vítimas diretas desse grupo, a diretora disse que são oito, porém deixou claro que podem haver mais e que as investigações continuam.

"Nessa operação, conseguimos identificar a participação desse grupo em oito homicídios na área de Vila Canária e Castelo Branco, mas pensamos que a quantidade seja muito maior. Por isso a importância dessa operação para analizar novos elementos e alcançar outros homicídios relacionados a esse grupo”.

Logo após isso, ela foi questionada se a morte de um garoto de 11 anos poderia ser atrelada ao envolvimento dele com o grupo.

"Nós não temos a definição de que esse adolescente tenha morrido porque tinha algum envolvimento com esse grupo criminoso. Porém, podemos dizer é que ele morre dentro de uma área onde as facções disputam território. Então ele morre dentro desse contexto de guerra entre facções que é a causa principal a causa motriz de muitos dos homicídios que foram investigados por nossas equipes e que são promovidos por esse grupo”.