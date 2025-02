“Identificamos quem ordenava”, diz delegada após ação contra facção

Delegada-geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Brito - Foto: Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Na madrugada desta quarta-feira, 19, a Polícia Civil da Bahia deflagrou a Operação Reciclagem, coordenada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido em diversos homicídios na região de Jardim Cajazeiras. Ao todo, foram expedidos 31 mandados de prisão, dos quais 21 já foram cumpridos, incluindo cinco suspeitos mortos em confronto e sete que já estavam no sistema prisional. Uma mulher também foi presa em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

O grupo criminoso capturado era da Tropa do A, em coligação com a Katiara. Eles atuavam em parceria e cometiam crimes em nome dessas facções. O líder do grupo, identificado como Luís Cláudio dos Santos, vulgo "Do Lixo", era o responsável por ordenar homicídios e outras atividades criminosas. O nome da operação, "Reciclagem", faz referência ao apelido do criminoso.

Investigações realizadas pelo DHPP apontaram que o grupo tem envolvimento nas mortes de Anderson dos Santos Nascimento Filho, ocorrida em março de 2023 em Vila Canária, a qual desencadeou a operação, de uma criança de 11 anos, em novembro de 2023 naquele mesmo bairro, de Cristiano Santos Reis, em São Marcos, e de Paloma Assis São Pedro, em Tancredo Neves.

Joseci Alves dos Santos, Breno Yuri dos Santos de Jesus, Jeferson Santos de Jesus e Leonardo Souza Reis também foram vítimas da quadrilha. Os crimes ocorreram em 2024 e têm relação com o tráfico de drogas.

Em Salvador, os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros de Vila Canária, Vale dos Lagos, Pau da Lima e Castelo Branco. Um dos líderes do grupo, Luís Cláudio dos Santos Passo, foi localizado na cidade de Presidente Tancredo Neves. Ele resistiu à prisão e morreu durante confronto com os policiais.

A delegada-geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Brito, explicou que a investigação não se limitou apenas à identificação dos autores dos crimes, mas também buscou compreender a cadeia de comando da facção. Segundo ela, a equipe do DHPP realizou um mapeamento detalhado da organização criminosa, identificando os responsáveis por ordenar as execuções.

"Nós buscamos investigar não só o crime e quem o cometeu, mas também quem está por trás. Então, buscamos entender, naquela localidade onde estão ocorrendo outros homicídios, quem seriam as pessoas que estão determinando aquelas mortes e o motivo. A partir daí, ampliamos nosso raio de atuação."

A delegada detalhou que a investigação teve início após o assassinato de Paloma Assis São Pedro, ocorrido em 2023, quando ela levava os filhos para a escola. A apuração revelou que um dos envolvidos no crime havia sido contratado como executor.

"Com base nessa premissa, começamos a investigar o homicídio de Paloma, uma mulher que foi morta em meados de 2023, quando levava os filhos para a escola. A partir disso, conseguimos, por meio da investigação, descobrir que um dos autores havia sido contratado para ser o executor."

A prisão desse suspeito ocorreu graças a uma abordagem da Polícia Militar, que desconfiou de seu envolvimento em atividades criminosas e acionou a equipe do DHPP.

"Graças a uma abordagem feita pela Polícia Militar, que desconfiou que esse indivíduo poderia estar envolvido em algum outro tipo de atuação criminosa, a equipe entrou em contato com nossos colegas do DHPP, onde informamos que ele tinha um mandado de prisão em aberto em razão da investigação de Paloma."

"A partir desse momento, as equipes, sob a direção da doutora Andréa, centralizaram os esforços. Solicitamos autorização ao juiz para coletar os dados telemáticos e iniciamos uma investigação aprofundada sobre quem era esse indivíduo, qual era o seu contexto e se ele estava matando no bairro por ordem de alguém. Isso nos permitiu montar todo o organograma dessa organização criminosa, identificando o responsável, a liderança – que, inclusive, foi alcançada hoje no interior do estado –, o gerente e os indivíduos que faziam parte dos bondes."

O trabalho minucioso da polícia permitiu a identificação de outros homicídios praticados pelo grupo e culminou na solicitação dos mandados de prisão e busca e apreensão. A operação contou com o apoio de diferentes unidades da Polícia Civil, da Polícia Militar e da SEAP, já que alguns dos criminosos continuavam a dar ordens de dentro do sistema prisional.

"Além dos homicídios que já tínhamos identificado como cometidos por eles, com certeza, a partir dos interrogatórios, esclareceremos outros crimes ocorridos naquela área."

"Nosso objetivo maior, e é importante frisar isso, é trazer tranquilidade para aquela região por meio da Secretaria de Segurança Pública e das instituições que a compõem. Estávamos acompanhando um conflito entre organizações criminosas pela disputa de território e pelo comando do tráfico de drogas local, que impunha o medo por meio de execuções violentas. Entendemos que, com essas prisões, traremos um pouco mais de segurança, já que esses indivíduos sairão de circulação."

Ao todo, foram expedidos 31 mandados de prisão. Até o momento, 21 suspeitos já foram capturados, entre eles detentos que já cumpriam pena no sistema prisional. Outras equipes seguem em diligência para localizar os alvos restantes.

"Solicitamos 31 mandados de prisão e, até o momento, já alcançamos 21, entre aqueles que já estavam presos e alguns que resistiram. Ainda restam 10 mandados a serem cumpridos, pois algumas equipes ainda não retornaram à base."