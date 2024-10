Paciente faz 'lipo na papada' com falsa biomédica e tem complicações

Paciente teve complicações graves - Foto: Reprodução | TV

Uma paciente foi internada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, após sofrer graves complicações após uma cirurgia plástica de ‘lipo na papada’ com uma suposta biomédica. As informações foram confirmadas ao Portal A TARDE pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb), que recebeu a denúncia na segunda-feira, 14.

De acordo com o Cremeb, a paciente teve uma complicação por uma lesão de vasos do pescoço, o que estava impedindo, inclusive, sua respiração. Segundo o órgão, a profissional não é médica, fez uma incisão no pescoço da paciente, podendo causar um dano.

A paciente foi socorrida para o hospital, e teve o quadro controlado. O Cremeb fez uma visita de fiscalização ao hospital para verificar o caso, reuniu elementos do prontuário e enviou uma denúncia ao Ministério Público, para que a falsa biomédica seja acionada e responda pelo crime.

Além de exercício ilegal da medicina, a mulher é investigada por falsidade ideológica. “Infelizmente, não é o primeiro caso que ocorre na Bahia e, muito menos, no Brasil, de invasão desses profissionais que não são médicos, fazendo atos médicos em locais inadequados, em consultórios, sem nenhuma capacidade de atendimento em complicações desses pacientes”, diz o Cremeb, em nota.



Como forma de alertar a população sobre falsos médicos, o Cremeb está com uma campanha nas ruas sobre o assunto. Nas peças, é recomendado que se as pessoas tem dúvida se há dúvida se é atendido por um médico habilitado, é necessário consultar o Cremeb.