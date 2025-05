Pedreiro é preso dois dias após matar mulher a pedradas

José dos Anjos matou Rosana por não aceitar fim de relacionamento - Foto: Divulgação Polícia Civil

Dois dias depois de matar a companheira, Rosana da Silva Santos, 46 anos, a pedradas, o pedreiro José dos Anjos Amorim foi preso por equipes da Delegacia Territorial de Queimadas, nesta terça-feira, 22, na cidade de Santaluz, onde mora.

Rosana, que era servidora municipal, foi morta no domingo, 20, na Rua Valter Amorim, no bairro Rua da Palha, em Queimadas, durante uma discussão com o homem. Informações dão conta de que José teria agredido a mulher com uma pedra por não aceitar o fim do relacionamento. Rosana ainda foi levada ao Hospital Municipal, mas não resistiu.

Durante a prisão, a polícia descobriu que já havia um mandado de prisão por homicídio em desfavor de José. O documento foi expedido pela Comarca de Águas de Lindóia, no estado de Goiás.

Além dos crimes de homicídio, o pedreiro também vai responder por posse ilegal de arma de fogo. No cumprimento dos mandados, a polícia encontrou com ela uma uma arma artesanal calibre 28. Agora, José segue à disposição da Justiça.