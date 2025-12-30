SALVADOR SALVADOR
PM é baleado durante tentativa de roubo na Paralela
Saiba o estado de saúde da vítima
Por Cássio Moreira
Um policial militar da reserva foi baleado em uma tentativa de roubo, na avenida Paralela, no bairro do Imbuí, em Salvador. O caso ocorreu na última segunda-feira, 29, de acordo com a Polícia Civil.
Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, agentes da 82ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados após o registro de uma ocorrência em que um homem foi alvo de disparos de arma de fogo.
Leia Também:
No local, os policiais constataram que a vítima se tratava de um PM da reserva, que foi socorrido logo em seguida. Ele recebeu atendimento em uma unidade de saúde, onde permanece internado, mas estável.
Desdobramentos
Em nota para a imprensa, a Polícia Civil afirmou que realiza diligências na região para encontrar os autores dos disparos. O caso é investigado pela 9ª Delegacia Territorial da Boca do Rio.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes