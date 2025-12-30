Menu
HOME > BAHIA
SALVADOR SALVADOR

PM é baleado durante tentativa de roubo na Paralela

Saiba o estado de saúde da vítima

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

30/12/2025 - 17:51 h
Crime ocorreu nesta segunda, 29
Crime ocorreu nesta segunda, 29

Um policial militar da reserva foi baleado em uma tentativa de roubo, na avenida Paralela, no bairro do Imbuí, em Salvador. O caso ocorreu na última segunda-feira, 29, de acordo com a Polícia Civil.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, agentes da 82ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados após o registro de uma ocorrência em que um homem foi alvo de disparos de arma de fogo.

No local, os policiais constataram que a vítima se tratava de um PM da reserva, que foi socorrido logo em seguida. Ele recebeu atendimento em uma unidade de saúde, onde permanece internado, mas estável.

Desdobramentos

Em nota para a imprensa, a Polícia Civil afirmou que realiza diligências na região para encontrar os autores dos disparos. O caso é investigado pela 9ª Delegacia Territorial da Boca do Rio.

x