PM fica gravemente ferido e esposa morre em acidente na Bahia

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Um grave acidente entre um carro de passeio e uma carreta, na noite desta segunda-feira, 29, na BR-101, em um trecho da cidade de Gandu, no sul da Bahia, deixou um policial militar gravemente ferido e a esposa dele, de 23 anos, morta.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu, por volta das 19h15, no Km 378 da rodovia. O soldado da PM, Luan Roberto Santos, de 26, e a esposa, Laura Camilly Costa Sampaio, estavam no carro, que ficou prensado entre um barranco e o caminhão.

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Carro do casal ficou prensado entre barranco e caminhão - Foto: Reprodução Redes Sociais

Luan, que é lotado na 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Pirajá), em Salvador, foi levado a uma unidade de saúde da região em estado grave.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial de Valença apura o caso e tenta esclarecer as circunstância do acidente.