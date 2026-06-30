Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

ACIDENTE FATAL

PM fica gravemente ferido e esposa morre em acidente na Bahia

Casal estava em veículo atingido por caminhão; mulher morreu no local

Andrêzza Moura
Por
Laura, de 23 anos, morreu antes de receber atendimento médico
Laura, de 23 anos, morreu antes de receber atendimento médico - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um grave acidente entre um carro de passeio e uma carreta, na noite desta segunda-feira, 29, na BR-101, em um trecho da cidade de Gandu, no sul da Bahia, deixou um policial militar gravemente ferido e a esposa dele, de 23 anos, morta.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu, por volta das 19h15, no Km 378 da rodovia. O soldado da PM, Luan Roberto Santos, de 26, e a esposa, Laura Camilly Costa Sampaio, estavam no carro, que ficou prensado entre um barranco e o caminhão.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Carro do casal ficou prensado entre barranco e caminhão
Carro do casal ficou prensado entre barranco e caminhão - Foto: Reprodução Redes Sociais

Luan, que é lotado na 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Pirajá), em Salvador, foi levado a uma unidade de saúde da região em estado grave.

Leia Também:

BAHIA

Baianos podem mudar categoria da CNH de forma gratuita; saiba como
Baianos podem mudar categoria da CNH de forma gratuita; saiba como imagem

BAHIA

Professor morre após infartar assistindo o jogo do Brasil na Bahia
Professor morre após infartar assistindo o jogo do Brasil na Bahia imagem

BAHIA

Circuito Ambiental da Bahiagás dá lição de sustentabilidade a estudantes em Feira
Circuito Ambiental da Bahiagás dá lição de sustentabilidade a estudantes em Feira imagem

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial de Valença apura o caso e tenta esclarecer as circunstância do acidente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ACIDENTE BR colisão carro caminhão gandu

Relacionadas

Mais lidas