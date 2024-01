PM que matou mulher em posto de combustíveis de Ilhéus é preso | A TARDE

O policial militar João Wagner Madureira, que assassinou a jovem Fernanda dos Santos, de 24 anos, em um posto de combustível no Centro da cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, no dia 11 de janeiro, foi preso nesta quinta-feira, 18.

A prisão foi realizada com o cumprimento mandado de prisão cumprido uma semana após o crime. Equipes do Núcleo de Homicídios de Ilhéus e da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (7ª Coorpin), com o apoio da 69ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram responsáveis por encontrar o acusado.

“O mandado de prisão foi solicitado sob sigilo, com o objetivo de preservar o inquérito policial, onde reunimos todos os elementos probatórios que comprovaram a materialidade e a autoria”, informou o delegado Helder Carvalhal de Almeida titular do Núcleo de Homicídios. Ele revelou ainda que a medida cautelar foi solicitada ao Poder Judiciário um dia após o crime.

Ainda de acordo com o delegado, o principal indicativo para motivação do crime é de ato fútil. “A situação iniciou com um desentendimento entre a vítima e a tia do autor. O policial tomou partido da tia e começou as agressões, culminando no homicídio”, detalhou.

Na terça-feira, 16, João Wagner Madureira se apresentou em uma delegacia de Ilhéus. Ele foi ouvido e liberado, pois o prazo para prisão em flagrante encerrou. Na ocasião, a defesa do PM afirmou em nota enviada à imprensa que o disparo foi acidental e de que ele não conhecia a vítima, que estaria "descontrolada" no momento do confronto.

As investigações seguem para complementar o esclarecimento do caso. O autor passou por exames periciais e seguirá à disposição do Poder Judiciário.

Entenda o caso

Fernanda Santos foi assassinada em um posto de combustível de Ilhéus na madrugada do dia 11 de janeiro. Um vídeo que circula nas redes sociais, do sistema de monitoramento e segurança do posto de combustível, mostram o momento do crime.

O homem que aparece no vídeo é o policial militar João Wagner Madureira. As imagens mostram o PM chegando no posto de combustível em um carro, modelo Palio Attractive, cor azul, placa policial KOS- 3770, com licença de Salvador.

O policial segue em direção à vítima e os dois começam uma discussão. Pouco depois, ele saca a arma, persegue a mulher, agride e efetua os disparos. A mulher chega a ser socorrida para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resiste.