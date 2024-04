PM realiza instrução de tropas a pé e a cavalo para Ba-Vi; vídeo | A TARDE

Foi realizada na tarde desta quinta-feira, 04, na sede do Esquadrão de Policia Montada da PM, em Salvador, a instrução das tropas que irão atuar no Ba-Vi deste domingo e outros clássicos do futebol baiano. [assista vídeo abaixo]





Gabriel Gonçalves

Participaram da ação cerca de 50 policiais militares que atuam nas ações de Controle de Distúrbios Civis (CDC), lotados no Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe) e na Cavalaria da PM, ambas unidades especializadas. Na instrução, foram utilizados também 22 cavalos treinados na atividade de choque montado para a contenção de tumultos.



O Major PM Moreno, comandante do Esquadrão de Polícia Montada, explica que o objetivo da instrução é preparar os policiais para atuar na dispersão de tumultos nas área externa do estádio.



"Uma das nossas missões é fazer o controle de tumultos e distúrbio civil a cavalo, só que a cavalaria não atua sem a tropa a pé. Então a tropa apé do Bepe, ou do Batalhão de Choque, ou de uma Cipe, por exemplo, faz o primeiro contato, negocia... Se não resolveu, age com munição química, avanço no terreno, uso do elastômero (bala de borracha). Não resolveu a turba, a tropa a pé abre e dá espaço para a cavalaria atuar, para dispersar essa multidão que está causando qualquer tipo de distúrbio", diz.

Major PM Moreno, Comandante do Esquadrão de Polícia Montada | Foto: Gabriel Gonçalves

O comandante, no entanto, ressalta que é dever deles estarem preparados qualquer situação que possa surgir, mas que a atuação das forças de choque e cavalaria depende dos torcedores.



"A gente pede sempre que o torcedor vá ao jogo imbuído do sentimento de paz. O que nós técnicos da segurança pública precisamos é ter o recurso pronto, tecnicamente falando, caso haja necessidade. Mas a ideia é não precisar utilizar. Nossa doutrina aqui é negociar, negociar e negociar. Caso não haja um retorno positivo dessa negociação, é que as tropas de choque agem", acrescenta o comandante.



Durante a instrução, alunos aspirantes à PM simularam a atuação de uma multidão criando confusão para, desta forma, as tropas de choque, a pé e a cavalo, poderem praticar os movimentos de atuação.



O Ba-Vi deste domingo está marcado para as 16h, na Arena Fonte Nova e é a partida decisiva do Campeonato Baiano.

Instrução desta quinta-feira teve como objetivo preparar as tropas de choque a pé e a cavalo para atuar no Ba-Vi de domingo | Foto: Gabriel Gonçalves