Prédio de três andares desaba parcialmente e fica inclinado na Bahia | A TARDE

Um prédio de três andares desabou parcialmente na quarta-feira, 7, na cidade de Vitória da Conquista, que fica localizada na região sudoeste da Bahia. Apesar da situação, ninguém ficou ferido e a previsão é que o imóvel tombe sozinho lateralmente.

De acordo com a Defesa Civil, o edifício em questão fica localizado no bairro Panorama e a rua foi isolada devido aos riscos de tombamento. Nas imagens, é possível ver que a construção ficou suspensa e totalmente inclinada lateralmente.

A parte dos fundos do prédio foi totalmente destruída. Nove pessoas, sendo três famílias, moravam no imóvel até o final de janeiro deste ano.

Com as fortes chuvas que atingiram Vitória da Conquista nos últimos dias, o proprietário do prédio percebeu problemas na estrutura e acionou a Defesa Civil da cidade.

O órgão recomendou que as famílias deixassem o local devido ao risco de desabamento, o que foi cumprido pelos moradores. Não foi informado se o desabamento do prédio causou danos a outros imóveis da região.