Prefeito de cidade baiana tem carro incendiado

Homem encapuzado quebrou o vidro traseiro do veículo e ateou fog em seguida - Foto: Reprodução

Um homem incendiou o carro do prefeito da cidade de Botuporã, na Bahia, Edmilson Antônio Saraiva (PT), conhecido como Professor Edmilson, na madrugada do último sábado, 5.

O suspeito estava encapuzado e ainda não foi identificado. Segundo o major Fabrício Gomes, comandante da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o carro do gestor estava estacionado, em frente a sua residência, no centro do município, no momento do crime.

“Eu só escutei o pipoco. Eu e meu pai levantamos e quando vimos já era o carro incendiado”, disse um morador. Populares e familiares do prefeito ainda tentaram conter as chamas, mas sem sucesso.

A causa ainda é desconhecida. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local e isolou a área para evitar outros incidentes. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e realizou a perícia. O caso é investigado pela Polícia Civil.