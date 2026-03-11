Prefeito é investigado por suposta improbidade em contratações

Siga o A TARDE no Google

Prefeito de Macajuba, Luciano de Noé (PSD) - Foto: Reprodução

O Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Ruy Barbosa, instaurou um procedimento preparatório para investigar possíveis irregularidades na contratação de professores pela Prefeitura de Macajuba.

O foco da apuração é a gestão do prefeito Luciano Pamponet de Sousa, conhecido como Luciano de Noé (PSD), que está no centro de um levantamento sobre o descumprimento de princípios básicos da administração pública, como legalidade, impessoalidade e moralidade.

Investigação

A investigação, conduzida pela promotora Aline Curvêlo Tavares de Sá, busca verificar se as práticas adotadas pelo município configuram ilícitos previstos no Decreto-Lei nº 201/1967.

A legislação em questão é rigorosa e trata especificamente dos crimes de responsabilidade cometidos por prefeitos no exercício do cargo.

Portaria

De acordo com a portaria de instauração, o objetivo inicial do MP é reunir informações e provas documentais que esclareçam como as contratações foram realizadas.

O órgão tem prerrogativa para solicitar documentos oficiais, realizar diligências e convocar envolvidos para prestar depoimento.

Caso as suspeitas sejam confirmadas nesta fase preliminar, o procedimento deve evoluir para um inquérito civil completo ou resultar no ajuizamento de uma ação civil pública por improbidade administrativa.