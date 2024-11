Presidente da Fecombustíveis defende mercado leal e justo na Bahia

Encontro reúne as principais entidades para discutir temáticas ligadas ao setor - Foto: Ag. A Tarde

Presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes na Bahia (Fecombustíveis), James Thorp Neto falou com o Portal A TARDE nesta sexta-feira, 8, durante sua participação no XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste, no Complexo Costa do Sauípe Eco Resort, sobre a preocupação do setor com atuação de revendedores irregulares.

“Essa é uma questão da pauta do nosso dia a dia, do Sindicombustíveis, da Fecombustíveis porque a gente vê o quanto está aumentando as irregularidades, do crime organizado querendo entrar no nosso setor, que já é uma realidade no Brasil. Os palestrantes têm mostrado muita preocupação e nós ficamos muito atentos a essa movimentação porque realmente afeta o bom revendedor, que é quem nós defendemos. O nosso principal conceito é defender um mercado leal e justo", disse.

O encontro reúne as principais entidades para discutir temáticas ligadas ao setor. Com o tema ‘A Revenda e o Brasil que Queremos’, o evento conta com o apoio do Governo do Estado e segue até o dia 10 de novembro.



Thorp Neto defendeu ainda um mercado leal e justo na Bahia, ao se referir à prática de preços dos combustíveis no estado.

“A gente sempre ressalta que nem a federação e nem os sindicatos têm qualquer tipo de envolvimento em definição de preços. O mercado é livre e é o que a gente mais defende e demonstra para as autoridades e para todos é que o mercado de combustíveis do Brasil é livre em todos os elos da cadeia", pontou.