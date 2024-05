Preso suspeito de esfaquear motorista de aplicativo 20 vezes na RMS | A TARDE

Foi preso na tarde desta quarta-feira, 24, o dentista suspeito de esfaquear mais de 20 vezes a motorista de aplicativo e roubar o carro dela em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), na madrugada da última segunda-feira, 16.

Rodrigo Barreto foi levado para a 26ª Delegacia de Abrantes por meio do mandado de prisão por policiais da unidade e do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco). O homem foi localizado no bairro do Imbuí.

Com ele foi apreendida uma réplica de pistola. Durante interrogatório, o homem confessou o crime e atribuiu o motivo a um momento de fúria durante um desentendimento com a vítima.

O acusado passou por exames de lesões corporais e seguirá preso à disposição do Poder Judiciário. As investigações têm continuidade na unidade, com o objetivo de esclarecer o caso.



>> Vídeo: motorista de app conta detalhes de como sobreviveu a 20 facadas

Para Jocivaldo Borges, irmão da vítima, a prisão traz o sentimento de que a justiça está sendo feita. "Estou feliz com a notícia e espero os próximos passos para que a prisão dele seja mantida. Porque se ele fez o mal, ele tem que pagar", disse em entrevista ao Portal A TARDE.

Lilian teve alta no último final de semana após passar dias internadas. A vítima prestou depoimento na 26ª Delegacia Territorial (DT) de Vila de Abrantes nesta terça-feira, 24, e passa bem. Em entrevista ao Portal A TARDE ela falou sobre o sentimento de ter sobrevivido e que esperava pela prisão dele.

Relembre o caso

No dia do ocorrido, 16 de abril, Lilian Borges foi até o bairro do Doron, em Salvador, para buscar um cliente já conhecido. Por isso, ela resolveu fazer a corrida "por fora" do aplicativo.

>> Vídeo: motorista por app conta como fugiu da morte após ser esfaqueada

No entanto, a mulher não imaginava que o tal cliente de confiança tentaria matá-la. O destino seria o Inocoop, em Camaçari, porém, ao passar pela Estrada da Cascalheiras, o homem anunciou o assalto, deferindo golpes de faca. Para sobreviver, ela precisou fingir que estava morta.

A motorista foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital em Camaçari, onde ficou internada.