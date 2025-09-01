Menu
ESTÁGIO 2026

Programa abre inscrições para vagas de estágio na Bahia

Estudantes universitários e do ensino técnico podem se inscrever até o dia 3 de outubro

Redação

Por Redação

01/09/2025 - 10:24 h
Igor Gomes, um dos selecionados pela edição 2025
Igor Gomes, um dos selecionados pela edição 2025 -

A Braskem abriu inscrições para o Programa de Estágio 2026, destinado a estudantes universitários e do ensino técnico. Há vagas disponíveis na Bahia e em outros estados do país, com o objetivo de formar novos profissionais para o início de carreira. As inscrições vão até 3 de outubro e podem ser feitas diretamente pelo site da empresa.

O estágio é voltado para estudantes a partir de 18 anos com matrículas em diversos cursos. Para o estágio universitário, é necessário ter previsão de formatura entre 2027 e 2028, já para o estágio técnico, é fundamental haver ao menos um ano de vínculo com a instituição de ensino.

Benefícios no programa:

  • Bolsa-auxílio competitiva;
  • Convênio médico;
  • Vale-refeição ou refeitório;
  • Vale-transporte;
  • Estacionamento ou fretado;
  • Seguro de vida;
  • Day off de aniversário.

Igor Gomes, 25 anos, foi um dos selecionados pela edição 2025 do Programa de Estágio da companhia. O estudante do 9º semestre de Engenharia Elétrica na Universidade Federal da Bahia (UFBA), há cerca de oito meses faz parte da área de Engenharia de Produção Elétrica e Termoelétrica, na Unidade Q1 da Braskem, no Polo Industrial de Camaçari.

“Essa experiência prática tem contribuído bastante para minha formação. O que mais me encanta é ver como a teoria da faculdade ganha vida dentro da indústria. Projetos, análises, automação e manutenção deixam de ser apenas conceitos e passam a ser parte da rotina. Isso amplia minha visão como futuro engenheiro e me mostra, na prática, o impacto que o nosso trabalho pode ter na indústria”, ressalta Igor.

Desenvolvimento profissional

O Programa é reconhecido como um dos melhores do Brasil pelo prêmio CIEE 2024, o Programa de Estágio da Braskem oferece uma jornada de desenvolvimento real, com projetos desafiadores e acompanhamento próximo de profissionais experientes.

“Temos paixão por transformar e foco em desenvolver o potencial das pessoas. Esse reconhecimento reforça nossa estratégia de atrair e formar talentos que compartilham dos nossos valores e propósito”, afirma Ana Luiza Salustino, gerente de Pessoas e Organização da Braskem no Nordeste.

x