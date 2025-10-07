Programa Bahia Alfabetizada chega a todas as cidades da Bahia

O programa atua em dois eixos principais - Foto: Divulgação SEC

A Bahia deu um passo importante no fortalecimento da alfabetização: todos os 417 municípios aderiram ao Programa Bahia Alfabetizada, estabelecendo um pacto de cooperação entre governo estadual e administrações municipais. Criado pela Lei nº 14.949/2025, o programa tem como objetivo central fortalecer a educação, com foco na alfabetização em diferentes faixas etárias.

O programa atua em dois eixos principais:

Eixo Paulo Freire: voltado para jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na idade escolar, com a meta de elevar os índices de alfabetização.

Eixo Criança: concentra-se em garantir que as crianças sejam alfabetizadas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, aos 7 anos de idade.

Compromisso de todo o Estado

A superintendente de políticas para a Educação Básica da SEC, Helaine Souza, destacou a importância da adesão completa dos municípios.

“O Programa Bahia Alfabetizada vem se consolidando como uma grande ação em prol da alfabetização, tanto de nossas crianças quanto da população acima de 15 anos que não foi alfabetizada na idade adequada. A adesão dos 417 municípios reforça o compromisso de todo o Estado com essa pauta essencial.”

Rosa Helena Teixeira, diretora de Planejamento e Gestão da Aprendizagem da SEC, ressaltou que a pactuação é resultado de uma mobilização estratégica envolvendo sociedade e poderes públicos.

“O envolvimento de todos os municípios fortalece o regime de colaboração com o Estado e permite ações específicas para alfabetizar crianças, jovens, adultos e idosos. A atuação do comitê gestor do programa e dos articuladores do CONSED e da UNDIME foi fundamental para criar uma rede intersetorial em prol da alfabetização.”

Ações e suporte do programa

Desde seu lançamento, em agosto de 2025, o programa promoveu encontros com prefeitos, secretários municipais, articuladores de alfabetização e representantes de instituições, como Ministério Público e tribunais de contas.

Entre as ações já realizadas estão:

Entrega de mais de 350 mil livros para auxiliar crianças a aprender a ler e escrever, com investimento de cerca de R$ 6 milhões.

Ciclos formativos para educadores e formadores regionais e municipais, com metodologias eficazes de alfabetização, com novas turmas previstas até 2026.

Assessoramento técnico e material didático para as prefeituras, além de cursos de formação para profissionais da educação.

Participação em editais de bolsas e no Selo Cidade Alfabetizadora, que reconhece práticas de alfabetização e leitura nos municípios, fortalecendo a colaboração entre SEC e secretarias municipais.

O programa segue consolidando a rede de alfabetização no Estado da Bahia, unindo esforços de governo, municípios e sociedade para garantir que todas as pessoas tenham acesso à leitura e escrita.