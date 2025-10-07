Colégio de Salvador abre 40 bolsas integrais para o Ensino Médio

Colégio abre 40 bolsas integrais - Foto: Divulgação

O Colégio Antônio Vieira abriu inscrições para o processo seletivo de bolsas de estudo integrais destinadas a jovens de 14 a 16 anos interessados em cursar a 1ª série do Ensino Médio no turno noturno, a partir do ano letivo de 2026.

As inscrições, que começaram nesta segunda-feira (6), seguem abertas até o dia 20 de outubro e devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da instituição.

Os estudantes selecionados poderão manter o benefício até a conclusão da Educação Básica, desde que comprovem a condição econômica exigida. O programa inclui ainda auxílios complementares, como uniforme e material didático gratuitos.

Quem pode participar

Podem concorrer às vagas estudantes nascidos entre abril de 2010 e 1º de janeiro de 2011, que residam em Salvador ou na Região Metropolitana e tenham renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio.

Durante o processo seletivo, será necessário apresentar documentos pessoais e comprobatórios de renda, além de participar de uma entrevista com assistente social. Todo o cronograma e as orientações estão disponíveis no edital do programa, publicado no portal do colégio.

Etapas do processo seletivo

O processo é dividido em etapas on-line e presenciais, realizadas na sede do Colégio Antônio Vieira.

Confira o calendário completo:

Inscrições on-line: 6 a 20 de outubro de 2025

6 a 20 de outubro de 2025 Reunião de orientação às famílias (presencial): 23 e 24 de outubro de 2025

23 e 24 de outubro de 2025 Preenchimento do formulário socioeconômico: 24 de outubro a 3 de novembro

24 de outubro a 3 de novembro Entrevistas e entrega de documentos: 3 de novembro a 9 de dezembro

3 de novembro a 9 de dezembro Resultado preliminar: 16 de dezembro

16 de dezembro Prazo para recurso: 16 e 17 de dezembro

16 e 17 de dezembro Resultado final: 19 de dezembro

19 de dezembro Matrículas: conforme calendário da Secretaria

Durante o período letivo, também podem ocorrer visitas domiciliares para validação das informações fornecidas.

Critérios e documentação exigida

O programa de bolsas de estudo é regulamentado pela Lei Complementar nº 187/2021 e pelo Decreto nº 11.791/2023, que definem os critérios de concessão de benefícios em instituições beneficentes de educação.

A bolsa é integral (100%), anual, individual e intransferível, e pode ser renovada a cada ano, mediante nova análise socioeconômica.

Entre os documentos obrigatórios, estão:

RG e CPF do candidato e de todos os membros da família (ou certidão de nascimento para menores de 12 anos);

Atestado de frequência escolar da instituição de origem;

Certidão de casamento ou de nascimento dos responsáveis, quando aplicável;

Declarações de união estável, separação ou falecimento, conforme o caso;

Comprovante de guarda, tutela ou adoção, quando houver.

Sobre o programa e a instituição

As bolsas são oferecidas pela Associação Antônio Vieira, entidade sem fins lucrativos mantida pela Companhia de Jesus e certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

O benefício integra o Programa de Inclusão Educacional e Acadêmica (PIEA), que garante o acesso à educação de qualidade para estudantes em situação de vulnerabilidade social.

Ao todo, 40 vagas estão disponíveis para o Ensino Médio Noturno, e os contemplados terão direito a estudar gratuitamente em uma das escolas mais tradicionais de Salvador, com ensino reconhecido pela formação humana e excelência acadêmica.