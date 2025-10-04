Menu
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Dia da Família: secretária visita escolas em Salvador e promete reformas

Visitas ocorreram neste sábado, 2, em duas unidades escolares

Redação

Por Redação

04/10/2025 - 18:44 h | Atualizada em 06/10/2025 - 9:58
Secretária Rowenna Brito nas escolas de Salvador
Duas escolas estaduais de Salvador foram palcos do projeto Dia D da Família na Escola neste sábado, 4, quando estudantes realizaram apresentações artísticas e exposições. O evento estudantil contou com a presença da secretária da Educação (SEC), Rowenna Brito.

As unidades que receberam a visita da titular da pasta foram a Naomar Alcântara, em Cajazeiras V, e Conselheiro Vicente Pacheco de Oliveira, localizada em Dom Avelar. Na ocasião, Rowenna destacou o “bom trabalho” que vem sendo realizado pelos colégios e explicou o motivo da visita.

"São unidades escolares que fazem um bom trabalho e possuem gestores e professores comprometidos. Então, viemos verificar as necessidades dos estudantes, como quadras, refeitórios e demais espaços para buscar soluções que melhorem a estrutura das escolas", disse a secretária.

Na oportunidade, ela ainda conversou com gestores, estudantes e pais sobre demandas da comunidade escolar para traçar novas estratégias dentro da pasta.

Secretária Rowenna Brito nas escolas de Salvador | Foto: Divulgação | Ascom SEC

A diretora Paloma Silva, do Naomar Alcântara, falou sobre a importância da visita técnica. "A secretária Rowenna é sempre muito atenciosa com a nossa escola e ficamos gratos em vê-la aqui, ouvindo a comunidade escolar".

Projeto Dia D da Família

Na Escola Estadual Naomar Alcântara, em Cajazeiras V, os estudantes realizaram apresentações artísticas e exposições desenvolvidas dentro das oficinas do Educa Mais Bahia.

Já no Colégio Estadual Conselheiro Vicente Pacheco de Oliveira, em Dom Avelar, foi realizada mobilização para as avaliações externas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e Sistema de Avaliação Baiano da Educação (SABE), que iniciam o período de aplicação nesta segunda-feira, 6.

Para a diretora do Núcleo Territorial de Educação (NTE) 26, Maria de Fátima, momentos como esse fortalecem a construção de aprendizagens e contribuem para o crescimento social e educativo dos estudantes.

“Presenciamos o quanto é bacana quando juntamos as famílias na escola, professores, gestores e funcionários. Cada um demonstrou o seu papel e o quanto seus filhos são acolhidos e amados”, destacou, ao relembrar a mobilização realizada em apoio às provas do SABE e do SAEB, que têm início neste mês de outubro.

