Promotora de Justiça do Amazonas morre afogada em Praia do Forte

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A promotora de Justiça do Amazonas Marlinda Maria Dutra de Oliveira, de 58 anos, morreu afogada nesta quarta-feira, 19, em Praia do Forte, destino turístico em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador. Ela visitava o estado para participar de um congresso do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a vítima estava com outra mulher, que não teve a identidade revelada, mas segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, ela também é promotoda. A mulher foi socorrida para o Hospital do Subúrbio, na capital baiana.

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Segundo o órgão, os primeiros socorros foram prestados de forma imediata, ainda na areia da praia, no entanto, Maria Dutra não resistiu e morreu no local. Não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) aturaram na realização dos resgates, com apoio do helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer).

Marlinda Maria Dutra de Oliveira estava em Salvador para participar do 3º Congresso Conamp Mulher, evento nacional voltado ao debate e à valorização da atuação das mulheres no Ministério Público.

O corpo da promotora de Justiça foi levado para Manaus, onde será realizado o velório.

Entidades lamentam ocorrido

Em nota, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), a Associação do Ministério Público do Estado da Bahia (AMPEB) e a Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP) manifestaram pesar pelo falecimento e prestaram solidariedade a familiares e amigos.

"Ao longo de sua trajetória no Ministério Público do Estado do Amazonas, Marlinda Maria Dutra de Oliveira construiu uma carreira marcada pelo brilhantismo, pela dedicação à defesa da sociedade e pelo compromisso com a Justiça. Sua atuação honrou a Instituição e deixou uma importante contribuição para o Ministério Público brasileiro", disse trecho da nota.

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) também comentou sobre a situação, lamentando o acidente, e destacando a trajetória da vítima na defesa da sociedade e ao fortalecimento da atuação do MP na capital e no interior amazonense.

"Marlinda deixa o exemplo de uma promotora de Justiça presente, dedicada e comprometida com a instituição. Sua trajetória permanecerá na memória de colegas, servidores e de todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela ao longo de sua vida profissional. Mãe, filha, esposa, amiga e integrante do Ministério Público, Marlinda também deixa a marca de uma mulher que conciliou a dedicação à família com o compromisso diário com a missão de servir à sociedade", destacou o órgão.

O Ministério Público do Estado da Bahia também lamentou a situação.

"Neste momento de dor, o MPBA se solidariza com os familiares, amigos e integrantes do MP do Amazonas. O Ministério Público baiano expressa suas sinceras condolências e deseja força e conforto a todos que sofrem com essa irreparável perda", disse o texto.

Além disso, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) também manifestou pesar.

"Neste momento de imensa dor, o MPRS se solidariza com familiares, amigos e todos os integrantes do MPAM, expressando as mais sinceras condolências pela irreparável".

Dicas de segurança contra afogamentos

Para evitar novas tragédias, autoridades reforçam os cuidados ao nadar em praias de mar aberto:

Mantenha a calma: não tente nadar contra a correnteza (em direção à areia).

Nade para o lado: tente sair da corrente nadando paralelamente à praia.

Sinalize: levante os braços para pedir ajuda imediatamente.

Observe as bandeiras: respeite a sinalização de "perigo" colocada pelos salva-vidas.

Em caso de afogamento, ligue imediatamente para o 193 (Corpo de Bombeiros) ou para o 192 (SAMU).