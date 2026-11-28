A expansão da infraestrutura energética no interior da Bahia avança por territórios onde o desenvolvimento econômico divide espaço com a riqueza da biodiversidade brasileira. Em aproximadamente 367 quilômetros de dutos e ramais previstos, o Programa Sudoeste, da Bahiagás, contempla 12 municípios – e, segundo a empresa, já recebeu R$ 3,64 milhões em investimentos exclusivamente nas ações de manejo da fauna e da flora.

Considerado um dos maiores empreendimentos de distribuição de gás natural em construção no Brasil, o projeto contabiliza 1.879 registros de afugentamento e salvamento de animais silvestres e 628 de resgate de flora, conciliando a ampliação da oferta energética com a conservação dos recursos naturais.

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De acordo com o gerente de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Bahiagás, José Carlos Gallindo Júnior, a dimensão do empreendimento, que interliga Itagibá a Brumado, atravessando diferentes ecossistemas, exige um planejamento ambiental que começa antes mesmo da abertura das frentes de serviço. Dividido em três trechos principais, o gasoduto percorre áreas de Mata Atlântica, regiões de transição ecológica e formações características da Caatinga, com particularidades que demandam estratégias distintas de proteção das espécies nativas.

Segundo Gallindo Júnior, a variável ambiental é incorporada desde a concepção dos projetos, com a priorização de traçados que acompanham faixas de domínio já existentes, como as rodovias, reduzindo a necessidade de novas intervenções na vegetação. A estratégia contempla, ainda, soluções de engenharia que minimizam os impactos sobre os ecossistemas atravessados pelo empreendimento.

“Durante as obras, adotamos métodos construtivos menos invasivos, como o furo direcional (não destrutivo) nas travessias de rios e áreas sensíveis, aliados ao resgate prévio da flora e ao afugentamento da fauna antes da passagem das máquinas”, explica o gerente.

Gallindo Júnior acrescenta que, concluída a instalação dos dutos, é realizada a recomposição vegetal da faixa de serviços. Para além do cumprimento das exigências do licenciamento ambiental, a iniciativa integra o compromisso da empresa com as práticas ESG, sigla em inglês para os princípios ambientais, sociais e de governança, incorporando a sustentabilidade à expansão da infraestrutura e à dinâmica econômica dos municípios beneficiados.

Foto: Divulgação/Bahia Gás

Segundo a Bahiagás, o compromisso estende-se às comunidades localizadas nas áreas de influência do gasoduto. Até o momento, foram realizadas 48 atividades de treinamento e educação ambiental, alcançando 802 pessoas, entre trabalhadores, estudantes e moradores. Associadas à qualificação profissional, essas iniciativas ampliam as perspectivas de inserção da população local no mercado de trabalho, tanto nas obras da empresa quanto em futuros empreendimentos.

“Soma-se a isso a oferta de gás natural, uma alternativa energética menos poluente que possibilita a substituição de combustíveis de maior impacto ambiental na matriz energética regional”, acrescenta o gerente.

Gestão de riscos

A técnica de Processos Tecnológicos da Bahiagás, Ana Paula Pedreira, afirma que os cuidados com a biodiversidade passaram a integrar permanentemente a rotina das obras do Trecho 2 do Gasoduto Sudoeste, na transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga.

Ana Paula, que acompanhou a implantação dos 77 quilômetros de dutos entre Jequié e Maracás, nos anos de 2022 e 2023, destaca que, antes das intervenções em campo, foram realizadas Análises Preliminares de Risco (APR), além de treinamentos e alinhamentos entre as equipes de fiscalização, manejo ambiental e construção.

Ana Paula Pedreira - Foto: Arquivo Pessoal

“O trabalho envolveu o acompanhamento ambiental das atividades de movimentação de máquinas, permitindo a identificação prévia de áreas sensíveis e a adoção de medidas preventivas para minimizar impactos à fauna e à flora locais”, ressalta técnica.

De acordo com ela, a integração entre as atividades ambientais e construtivas possibilitou ajustes operacionais, reduziu riscos de acidentes envolvendo animais silvestres e subsidiou a tomada de decisões ao longo da execução do empreendimento. As informações obtidas em campo também contribuíram para o aprimoramento dos protocolos de resgate, soltura e monitoramento da fauna, em conformidade com as condicionantes do licenciamento ambiental.

Um dos resultados mais expressivos desse trabalho foi o monitoramento da onça-parda, uma das principais espécies predadoras da região. Por meio de armadilhas fotográficas, buscas ativas e identificação de vestígios, seis campanhas realizadas entre 2023 e 2025 contabilizaram 13 registros do animal, evidenciando a presença da espécie nas áreas próximas ao gasoduto durante e após a implantação do empreendimento.

Segundo a Bahiagás, além de orientar as intervenções em ambientes de maior sensibilidade ecológica, o monitoramento permitiu a formação de um banco de dados sobre a biodiversidade regional. Para a empresa, a continuidade dessas ações ganha relevância diante do recente avistamento de uma onça durante uma vistoria no Trecho 3, entre Maracás e Contendas do Sincorá.

Espécies nativas e ameaçadas de extinção como prioridade

As atividades de manejo para a instalação dos gasodutos do Programa Sudoeste da Bahiagás são iniciadas, segundo a empresa, com vistorias para identificação de animais, ninhos, abrigos e espécies vegetais de interesse ecológico. Quando não é possível promover o deslocamento espontâneo dos animais para áreas seguras, as equipes realizam a captura, a avaliação e o encaminhamento adequado, incluindo atendimento veterinário, se necessário.

Entre as espécies resgatadas estão a jararacuçu e o tapiti, ambas classificadas como ameaçadas de extinção na categoria Em Perigo, além da cuíca-graciosa, da perereca-baiana, do calango-verde e da jiboia. No manejo da flora, destacam-se a aroeira, a baraúna, o licuri, a licurioba e o umbuzeiro, espécies protegidas pela legislação estadual e de relevante importância ecológica, econômica e cultural para o interior baiano.

A preservação desse patrimônio natural, aponta a empresa, demanda investimentos em mão-de-obra especializada e planejamento na aplicação dos recursos destinados ao manejo ambiental. Para o engenheiro ambiental e analista de Processos Tecnológicos da Bahiagás, Cleivisson Soares, a fiscalização desses serviços é necessária e determinante para assegurar a qualidade das intervenções e a eficiência operacional do empreendimento. “Na fiscalização, avaliam-se a qualificação e o dimensionamento da equipe de campo e a conformidade metodológica com a legislação vigente”, explica.

Cleivisson Soares - Foto: Arquivo Pessoal

Na outra ponta do empreendimento, em Brumado, a Bahiagás antecipou a implantação de aproximadamente 26 quilômetros de ramais de distribuição e da estação que viabilizará o futuro fornecimento de gás natural às mineradoras instaladas no município. A iniciativa, avalia a companhia, reforça o potencial da infraestrutura energética como indutora do crescimento econômico regional, ao mesmo tempo em que incorpora medidas de conservação ambiental à expansão da atividade produtiva.

Para o técnico de Processos Tecnológicos (TPT) Ronaldo Gonçalves dos Santos, que acompanhou a execução das obras no município, a atuação das equipes especializadas evidencia a possibilidade de compatibilizar a interiorização do desenvolvimento econômico com a preservação das espécies nativas, fundamentais para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas.

Ronaldo Gonçalves dos Santos - Foto: Arquivo Pessoal

“Essa experiência reforça a importância de conciliar desenvolvimento e conservação ambiental, mostrando que é possível promover crescimento econômico sem abrir mão da proteção dos recursos naturais”, pontua Ronaldo.

Na avaliação do técnico, os benefícios do empreendimento extrapolam a ampliação da infraestrutura energética e as perspectivas de fortalecimento da indústria e da mineração. A conservação do patrimônio natural, aliada à responsabilidade socioambiental, representa um legado para as comunidades e para as futuras gerações, consolidando a sustentabilidade como parte do desenvolvimento econômico do interior da Bahia.