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A Bahia segue sentindo os efeitos do El Niño, fenômeno que intercala chuvas pontuais com períodos de calor, e isso não deve mudar neste final de semana. O período deve ser de chuvas fracas a moderadas em pontos isolados do estado, principalmente no Extremo Sul, Baixo Sul, Salvador, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e Recôncavo.

Nas outras regiões do estado, o tempo deve variar entre períodos de nebulosidade e predomínio de tempo mais seco em parte do território. As informações foram divulgadas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) nesta sexta-feira (27).

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Confira a previsão para o final de semana

De acordo com o órgão, neste sábado (28), a aproximação de um sistema frontal de fraca intensidade deve favorecer a formação de áreas de instabilidade no Extremo Sul, onde são esperadas chuvas de fraca a moderada intensidade.

No Baixo Sul, a atuação de cavados em baixos níveis da atmosfera também pode provocar pancadas fracas.

Já em Salvador, na RMS e no Recôncavo, há possibilidade de chuva isolada nas primeiras horas da manhã, com baixos acumulados. No Norte, áreas localizadas de instabilidade também podem provocar precipitações.

No domingo (29), a influência da brisa marítima deve favorecer pancadas de chuva fracas e isoladas no Extremo Sul, Baixo Sul, Salvador, RMS e Recôncavo Baiano.

Estado segue sendo afetado pelos efeitos do El Niño - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Nas regiões Norte e na porção norte da região do São Francisco, a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) pode contribuir para a ocorrência de chuvas isoladas. Também existe baixa possibilidade de precipitações pontuais no Nordeste baiano.

Já na segunda-feira (30), a interação com a brisa marítima deve manter a possibilidade de chuva isolada em partes do Baixo Sul, Salvador, Recôncavo Baiano e RMS. No Norte e Nordeste, a atuação do VCAN pode provocar variação de nebulosidade e, com baixa probabilidade, pancadas isoladas. Nessas áreas, entretanto, ainda deve predominar o tempo mais seco.

Final de semana deve ser de calor

As temperaturas permanecem elevadas em diferentes regiões do estado durante os três dias. As máximas podem atingir 38°C em municípios como Barra e Barreiras na segunda-feira (30). Juazeiro e Paulo Afonso também devem registrar temperaturas de até 37°C no domingo e na segunda-feira.

Em Salvador, a previsão indica temperaturas entre 22°C e 32°C no período. Feira de Santana deve apresentar máximas de 33°C nos três dias, enquanto em Vitória da Conquista os termômetros podem variar entre 17°C e 30°C.

Na Chapada Diamantina, Morro do Chapéu deve registrar mínimas entre 16°C e 18°C e máximas de até 31°C. Em Piatã, as temperaturas ficam entre 15°C e 28°C.