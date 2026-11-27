“Minha filha, isso aí que aconteceu é um milagre”. Foram exatamente essas as palavras que a professora Maria Santana, hoje com 55 anos, ouviu de um de seus médicos após se curar de um câncer colorretal, descoberto em 2018, em estágio quatro e com metástase em outros órgãos.

Ela lembra que, por muitas vezes, chegou a acreditar que não sobreviveria à doença. Ao longo do tratamento, foram sete cirurgias e algumas intervenções. "Tirei metade da bexiga, 28 centímetros do intestino grosso, ele [o câncer] estava indo para o fígado, mas ele [o órgão] se regenerou. O meu pós-operatório foi muito complicado, fiquei muito deprimida, eu queria ir me embora [morrer]", relembra.

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À época, com 47 anos, Maria desconfiou que algo não estava indo bem, quando a pressão arterial começou a oscilar.

"Tudo começou quando minha pressão começou a subir. Eu nunca tive pressão alta, minha pressão sempre foi baixa ou normal. Depois, comecei a ter algumas intercorrências intestinais: às vezes ficava constipada, outras vezes tinha diarreia. Aquilo começou a me chamar a atenção e pensei: ‘tem alguma coisa errada’", conta a professora.

Até descobrir o que de fato tinha, ouviu de um gastroenterologista que estava com inflamação no estômago. Inclusive, o resultado da endoscopia apontou gastrite e ela passou a fazer o tratamento medicamentoso. Mas a situação só piorou.

"Em dezembro, procurei novamente o médico, mas ele insistiu que eu tinha gastrite e pronto. Como havia casos de câncer na minha família, minha mãe teve câncer de intestino e meu pai, câncer cerebral, comecei a desconfiar que havia algo mais grave. Pensei: ‘não, eu estou com a doença, com certeza. Tem alguma coisa estranha, não está normal’", afirma ela, ao revelar que os pais morreram em decorrência da doença.

Foi daí que resolveu procurar ajuda de outra profissional e o que, para ela, já era uma certeza foi confirmado. "Procurei outra médica porque precisava de uma resposta. Ela suspendeu os medicamentos que estava tomando e explicou que precisava investigar o que estava causando aquela gastrite, porque aquilo realmente não era normal”, lembra Maria.

O diagnóstico

Ao trocar de médico, além de ter a medicação suspensa, a professora também foi orientada a fazer uma série de exames. A especialista em câncer pediu que a procurasse, assim que estivesse com o resultado em mãos.

"Quando recebi o resultado dos exames, percebi que a minha hemoglobina estava muito abaixo do normal, estava 6,90 [g/dL]. E era de anemia profunda, me perguntei: "meu Deus, como é que eu estou em pé com essa hemoglobina tão baixa"? Fui ligando os fatos e vi que realmente tinha alguma coisa que não estava encaixando", relembra.

Já em posse de todos os exames, enviou para a médica e ouviu que deveria procurá-la em seu consultório, no primeiro dia útil da semana. "A médica falou assim: 'quero você segunda-feira no meu consultório como sem falta, sem falta'. Quando ela olhou meus exames, percebi que ela ficou muito pensativa, ela imediatamente fez um relatório e enviou para um amigo dela relatando tudo", conta.

Antes de descobrir a doença, Maria recebeu o diagnóstico de gastrite - Foto: Agência A TARDE/ Ana Albuquerque

"Ela fez assim: "você vai para o hospital com urgência". Eu comecei a chorar. Quando eu recebi a bomba, eu já disse assim: é alguma coisa muito séria", complementa.

A cirurgia foi feita no dia seguinte ao diagnóstico, no Hospital do Subúrbio, em Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. De lá para cá, já se passaram oito anos, entre desespero, incertezas, medos, mas, acima de tudo, da vitória sobre a doença.

Maria ao lado da filha, Yasmin, e do marido, Marcelo, com quem contou durante todo o tratamento - Foto: Arquivo pessoal

Curada e já de alta da oncologia, Maria diz que foi uma fala da filha, Yasmin, à época com sete anos, que a fez lutar pela vida. "Chegou um dia em que ela olhou para mim e perguntou: "minha mãe, quando eu fizer 15 anos, vai estar a sua foto ou vai estar você para me dar um abraço de aniversário?" Aquilo ali foi a porrada que eu precisava para poder levantar do fundo do poço", finaliza a professora que, hoje, é presença viva na vida da adolescente, de 15 anos.

Preta Gil

O câncer enfrentado pela professora Maria foi o mesmo que acometeu a cantora Preta Gil, diagnosticada em janeiro de 2023, aos 48 anos. Foram pouco mais de dois longos anos de tratamentos e cirurgias até a sua morte, em julho de 2025, nos Estados Unidos.

Preta Gil, diagnosticada em janeiro de 2023, aos 48 anos - Foto: Divulgação

As histórias de Maria e Preta, que enfrentaram a mesma doença, mas tiveram desfechos diferentes, levantam um questionamento que deve ser feito diariamente, mas que ganha ainda mais relevância neste 27 de novembro - Dia Nacional de Combate ao Câncer: por que pacientes com o mesmo tipo de câncer podem apresentar respostas tão distintas ao tratamento?

A oncologista Lygia Tinoco, diretora médica do Centro Oncológico do Hospital Fundação Bahiana de Cardiologia e Combate ao Câncer (HFBCCC), explica que alguns fatores podem ser preponderantes para determinados resultados.

Oncologista Lygia Tinoco, diretora médica do Centro Oncológico do Hospital Fundação Bahiana de Cardiologia e Combate ao Câncer (HFBCCC), - Foto: Divulgação

"Nos tumores com todas as características celulares semelhantes a extensão da doença pode ser um fator determinante para o desfecho da doença. Quanto menos avançado o tumor mais chances temos de um melhor prognóstico para o paciente, mesmo com o mesmo tipo de tratamento", esclarece a médica.

"A biologia do tumor, mesmo que tenham o mesmo tipo histológico e o mesmo estadiamento, também alteram a resposta. Por exemplo, no adenocarcinoma de pulmão, o achado de uma mutação de EGFR ou uma hiperexpressão de PDL1, podem levar a escolhas de tratamento diferentes", complementa.

Outros casos

Em setembro de 2015, aos 18 anos, a hoje jornalista Maria Marques, 29, foi diagnosticada com tumor de Frantz - para ser mais precisa, com um câncer raro no pâncreas. A doença foi descoberta durante um exame de rotina, já que não apresentou nenhum sintoma.

"Foi um tumor completamente silencioso, eu descobri numa consulta de rotina de ginecologista, em uma ultrassom de abdômen total. Surgiu uma manchinha e a ginecologista achou estranho, me encaminhou para fazer uma tomografia, depois ressonância e descobriu o tumor", contou a jovem.

Maria momentos antes de passar por cirurgia - Foto: Arquivo pessoal

Após o resultado positivo, Maria passou por cirurgia. "Foi uma cirurgia muito grande, foi um tumor localizado na cabeça do pâncreas, então pela localização dele, outros órgãos acabaram sendo incluídos nessa ressecção cirúrgica. Perdi a própria cabeça do pâncreas, perdi uma parte do meu estômago, perdi uma parte do meu intestino e não tenho mais a vesícula biliar", explicou a jornalista.

Cicatriz pós-cirurgia - Foto: Arquivo pessoal

Ela afirma que, apesar de todos os percalços, hoje consegue viver uma vida praticamente normal. "É como se eu fosse uma uma paciente bariátrica, que é inclusive, porque eu não tenho mais uma parte do estômago, enfim. E aí sofro com algum algumas consequências disso. Mas ao fim, acabou que o tumor foi benigno e não precisei fazer radioterapia, quimioterapia", concluiu ela.

O também jornalista Marcelo Rezende não teve a mesma sorte que Maria. Em maio de 2017, ele revelou que estava com câncer no pâncreas, com metástase no fígado. Mas, após cerca de quatro meses de luta contra a doença, morreu em 16 de setembro de 2017, aos 65 anos, em São Paulo.

Marcelo Rezende morreu cerca de quatro meses depois do diagnóstico de câncer no pâncreas - Foto: Divulgação

A coordenadora escolar e professora Ivonete Sousa Silva, 57 anos, descobriu um câncer de mama com metástase na axila, em 2018, durante o autoexame. Na época, fazia apenas seis meses que ela havia realizado uma mamografia, que não identificou a doença na mama esquerda.

Foto: Agência A TARDE/ Ana Albuquerque

"Estava na escola no telefone conversando com a minha mãe, contando exatamente a ela um sonho que eu tive muito ruim. E na hora me deu uma coceira embaixo do sutiã, nos seios. Quando cocei, senti. No mesmo dia, marquei um exame e descobri o que era", revelou a professora como descobriu a doença.

Ivonete durante o tratamento - Foto: Arquivo pessoal

Como o câncer já estava na fase metastática, Ivonete precisou fazer a cirurgia para a retirada do tumor tanto na mama quanto na axila.

"Fiz primeiramente a cirurgia da mama, fiz uma quadrante com esvaziamento axilar e depois que fez os exames de forma mais profunda observou que o câncer estava muito mais enraizado nas axilas do que na mama. Graças a Deus, não perdi os movimentos do braço, só ficou limitado meus movimentos", agradece, ao lembrar que durante o tratamento perdeu duas amigas para o câncer de mama. Ela e Maria Santana trabalham na mesma escola.

O câncer da coordenadora foi o mesmo que tirou a vida da atriz baiana Regina Dourado. Em 2003, ela descobriu a doença durante consulta de rotina. Na época, passou por cirurgias e fez tratamento com sessões de quimioterapia e radioterapia.

Regina Dourado faleceu em 2012, depois que o câncer retornou - Foto: Divulgação

Em 2010, a doença voltou na outra mama e ela teve enfrentar um novo tratamento. Em 2012, Regina teve complicações em decorrência da doença e morreu em 27 de outubro, aos 59 anos, no Hospital Português, em Salvador.

Avanço nos tratamentos

De acordo com a médica oncologista Lygia Tinoco, a condição clínica do paciente também pode influenciar na escolha do tratamento. Para definir a abordagem terapêutica, são consideradas questões como doenças preexistentes e estado nutricional.

Ela explica que os avanços da medicina oncológica têm transformado significativamente o tratamento do câncer, proporcionando maior sobrevida e melhor qualidade de vida aos pacientes. Antigamente, as principais formas de tratamento eram a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia.

"Com as novas terapias alvo, imunoterapias e outras modalidades de tratamento estamos ganhando muito em percentual de resposta ao tratamento, sobrevida sem progressão e qualidade de vida, tanto durante a terapia quanto depois", finaliza a médica.

Dados câncer na Bahia

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimam que devem ser registrados na Bahia, em 2026, 42.190 novos casos de câncer, considerando todos os tipos da doença, incluindo os tumores de pele não melanoma.

Desse total, 20.670 casos devem ocorrer entre mulheres e 21.520 entre homens. Quando eliminados os tumores de pele não melanoma, a estimativa é de 30.760 novos diagnósticos no estado.

Segundo o órgão, a Bahia deve registrar 4.480 novos casos de câncer de mama feminino em 2026, com taxa bruta estimada de 58,54 casos por 100 mil mulheres. O câncer de mama é o tipo mais incidente entre as mulheres baianas, desconsiderando os tumores de pele não melanoma.

O A TARDE procurou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para obter informações da doença em Salvador. Mas, até a publicação dessa matéria, não havia tido retorno.