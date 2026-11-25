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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização de suplementos alimentares de três marcas: Growup, Grouth Labs e FK.



A decisão foi publicada nesta quarta-feira, 25, no Diário Oficial da União (DOU) e também impede a fabricação, distribuição, propaganda e utilização dos produtos.

A medida atinge todos os suplementos alimentares da empresa Vinicius Morais Advisor Empresarial Ltda., incluindo os comercializados pelas três marcas. Segundo a agência, os produtos eram anunciados na internet, por meio da loja Four Fitness Suplementos, na plataforma Shopee.

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Fabricantes negaram produção dos suplementos

A decisão da Anvisa foi motivada por informações apresentadas pelas empresas Hilê Indústria de Alimentos e Absolut Indústria, Comércio e Serviços, apontadas como supostas fabricantes dos produtos.

As duas empresas informaram que não reconhecem os suplementos comercializados pela Vinicius Morais Advisor Empresarial Ltda. A partir das informações, a agência identificou descumprimentos de normas sanitárias que regulamentam a fabricação e a comercialização de alimentos e suplementos alimentares.





Veja quais marcas foram atingidas pela proibição

A determinação não está limitada a produtos específicos ou lotes determinados. A apreensão e as proibições abrangem todos os suplementos alimentares vinculados à empresa, comercializados sob as seguintes marcas:

Growup

Grouth Labs

FK

Venda e propaganda também estão proibidas

Além de determinar a apreensão dos suplementos, a Anvisa proibiu todas as etapas de comercialização dos produtos, incluindo fabricação, distribuição, propaganda e uso.

A decisão também alcança os itens anunciados pela loja Four Fitness Suplementos na Shopee. Portanto, a restrição não se limita à venda pela plataforma, mas abrange os produtos da empresa independentemente do canal de comercialização.