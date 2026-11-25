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Duas tecnologias experimentais de vacina terapêutica contra o câncer poderão começar a ser testadas em pacientes brasileiros no primeiro semestre de 2027. A pesquisa, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, tem como alvo inicial diferentes tipos de linfoma e tumores de estômago associados ao vírus Epstein-Barr (EBV).

O projeto reúne o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o A.C.Camargo Cancer Center e outras instituições brasileiras ligadas à Aliança Brasileira de Pesquisa em Câncer.

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A expectativa é avaliar as tecnologias em pacientes no país e adaptar o desenvolvimento dos imunizantes às características da população brasileira.

O anúncio da previsão dos estudos foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante agenda oficial em Londres, em 23 de novembro. Segundo o Ministério, parte do desenvolvimento da tecnologia já está sendo realizada pela Fiocruz.

Diferentemente das vacinas tradicionais, que buscam prevenir doenças, os imunizantes em desenvolvimento têm finalidade terapêutica: a intenção é estimular o sistema imunológico de pessoas que já têm câncer a reconhecer e combater as células tumorais.

Quais tipos de câncer poderão ser tratados?

A pesquisa não pretende desenvolver uma vacina para combater todos os tipos de câncer. O foco inicial são tumores que apresentam proteínas do vírus Epstein-Barr, também chamadas de antígenos virais.

Essas estruturas podem ser reconhecidas pelo sistema de defesa do organismo e funcionar como alvos para uma resposta imunológica.

Entre as doenças que poderão ser contempladas nos estudos estão:

Linfoma de Burkitt;

Linfoma de Hodgkin;

Linfoma difuso de grandes células B;

Linfomas de células T e NK;

Doenças linfoproliferativas pós-transplante;

Câncer gástrico associado ao Epstein-Barr.

A presença do vírus, entretanto, será um critério importante para a participação. Isso significa que nem todos os pacientes diagnosticados com esses tipos de câncer poderão receber os imunizantes experimentais.

Será necessário confirmar, por meio de exames no tecido tumoral, que as células cancerígenas apresentam os alvos virais utilizados pelas vacinas.

O que é o vírus Epstein-Barr e qual sua relação com o câncer?

O Epstein-Barr é um vírus da família dos herpesvírus e bastante disseminado na população mundial. A infecção costuma ocorrer ainda na infância ou adolescência e, depois de entrar no organismo, o vírus pode permanecer no corpo durante toda a vida.

Na maioria das pessoas, a infecção não provoca consequências graves. Em determinadas circunstâncias, porém, o vírus pode estar associado ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer, especialmente quando proteínas virais permanecem presentes nas células tumorais.

É justamente essa característica que os pesquisadores pretendem explorar. Em vez de atacar indistintamente todas as células, as vacinas buscam ensinar o sistema imunológico a identificar estruturas específicas associadas ao Epstein-Barr nas células cancerígenas.

A estratégia é estimular principalmente os linfócitos T, células de defesa responsáveis por reconhecer e eliminar células infectadas ou alteradas.

Como funcionam as duas tecnologias das vacinas?

O projeto utiliza duas tecnologias diferentes: uma baseada em vírus modificados em laboratório e outra que usa RNA mensageiro.

Embora funcionem de maneiras distintas, as duas têm o mesmo objetivo: ensinar o sistema imunológico a reconhecer e combater proteínas do vírus Epstein-Barr encontradas nos tumores.

Vacina com adenovírus modificado

A primeira tecnologia, chamada ChAdOx2-EBVvax, utiliza um adenovírus geneticamente modificado como veículo para transportar instruções genéticas relacionadas a proteínas do Epstein-Barr.

Esse vírus é adaptado para não se multiplicar no organismo. Ao entrar nas células, ele permite que o corpo produza essas proteínas, que são apresentadas ao sistema imunológico.

A expectativa é que os linfócitos T aprendam a reconhecer os mesmos alvos quando estiverem presentes nas células tumorais.

Essa plataforma está em estágio mais avançado de desenvolvimento. De acordo com os pesquisadores do A.C.Camargo, testes em modelos animais apresentaram respostas imunológicas e redução do crescimento dos tumores. Esses resultados, entretanto, ainda precisam ser avaliados em estudos com seres humanos.

Vacina de RNA mensageiro

A segunda tecnologia utiliza o RNA mensageiro (mRNA), o mesmo tipo de tecnologia que ganhou destaque nas vacinas contra a Covid-19.

A ideia é fazer com que o sistema imunológico reconheça essas proteínas e desenvolva uma resposta de defesa contra as células tumorais que também as apresentam.

Apesar de utilizar uma tecnologia semelhante à das vacinas contra a Covid-19, a proposta é diferente: em vez de prevenir uma infecção, busca estimular o organismo a combater o câncer.

Essa versão da vacina ainda está em fase inicial de desenvolvimento e precisa passar por novos testes antes de poder ser avaliada em pacientes.

Quem poderá participar dos estudos no Brasil?

A previsão inicial é que aproximadamente 30 pacientes participem de um estudo clínico de fase 1/2. A pesquisa deverá avaliar principalmente a segurança das vacinas, a tolerabilidade e a capacidade de estimular uma resposta imunológica contra as células tumorais.

A seleção deverá considerar pacientes com os tipos de câncer contemplados pelo projeto e que apresentem, nos exames do tecido tumoral, a presença dos antígenos do Epstein-Barr utilizados pelas tecnologias.

O estudo também pretende analisar características dos tumores de pacientes brasileiros. Essa etapa é importante porque a presença e a expressão das proteínas virais podem variar entre populações e regiões.

Os pesquisadores querem verificar se os alvos escolhidos para as vacinas correspondem às características dos tumores encontrados no Brasil.

Até o momento, não há recrutamento de pacientes. As vacinas ainda estão em desenvolvimento pré-clínico, e a realização dos testes em seres humanos depende da conclusão das etapas laboratoriais e da obtenção das autorizações éticas e regulatórias necessárias.

Quando as vacinas poderão chegar à população?

A previsão de iniciar os estudos clínicos no primeiro semestre de 2027 não significa que as vacinas estarão disponíveis para uso nos hospitais nesse período.

Antes de uma eventual aplicação na rede pública ou privada, os imunizantes precisarão demonstrar segurança e eficácia em diferentes etapas de pesquisa clínica e passar pelas avaliações regulatórias.

A fase inicial deverá fornecer informações sobre a segurança e a resposta imunológica dos participantes. Resultados positivos nessa etapa não significam, por si só, que as vacinas serão capazes de controlar ou eliminar os tumores.

Por enquanto, portanto, as duas tecnologias são experimentais e não substituem os tratamentos oncológicos já disponíveis, como quimioterapia, radioterapia, cirurgia e imunoterapia.