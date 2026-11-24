A imagem do homem como uma figura “forte, viril e provedora da família”, construída ao longo dos séculos, contribui para uma percepção cultural de que demonstrar fragilidade é sinal de fraqueza. Essa visão também pode se refletir na maneira como parte da população masculina lida com a própria saúde, adiando consultas e deixando os cuidados preventivos em segundo plano.

Embora a expectativa de vida no Brasil tenha alcançado 76,4 anos em 2023, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os homens ainda vivem, em média, 6,6 anos a menos do que as mulheres.

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A diferença também aparece nos indicadores de mortalidade. Em 2023, 56,1% das mortes prematuras, entre pessoas de 30 a 69 anos, causadas por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) ocorreram entre homens, enquanto 43,9% foram registradas entre mulheres. Os dados são do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM-DATASUS), disponibilizados pelo Observatório da Saúde Pública.

Esse comportamento também aparece em um levantamento do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo. O estudo revelou que mulheres ou filhos influenciaram a decisão de procurar atendimento em 70% dos casos. Mais da metade dos pacientes, porém, adiou a consulta até que a doença estivesse em estágio avançado.

Para Rodolfo Dourado, cardiologista e coordenador de Terapia Intensiva do Hospital da Bahia, a sensação de invulnerabilidade e o receio de receber um diagnóstico que possa impactar o cotidiano estão entre os fatores que levam homens a negligenciar a própria saúde.

“Usualmente eles negligenciam um pouco mais a saúde do que as mulheres, mesmo sabendo que há uma expectativa de vida média ali de sete anos a menos pro homem do que pra mulher”, explica.

Por isso, o Portal A TARDE conversou com especialistas para entender os riscos de doenças que podem evoluir silenciosamente e a importância dos exames de rotina para prevenir complicações e que também podem aparecer devido a esses e a outros fatores.

Doenças podem evoluir sem sintomas

Entre as condições que exigem atenção estão a hipertensão arterial, o diabetes e a dislipidemia, caracterizada por alterações nos níveis de gordura no sangue. Essas doenças podem permanecer silenciosas durante anos e comprometer a saúde quando não são identificadas e tratadas adequadamente.

“Quando há uma manifestação de dor no peito, de um déficit decorrente de um AVC ou qualquer outra complicação maior, geralmente é quando a doença já está estabelecida em uma fase avançada”, alerta Rodolfo Dourado.

A endocrinologista Teresa Arruti, da AMO, chama atenção para o diabetes, que pode ser identificado durante exames de rotina, mesmo quando o paciente não apresenta sintomas. Segundo a médica, histórico familiar, sobrepeso, sedentarismo e alimentação inadequada estão entre os fatores que aumentam o risco de desenvolver a doença.

A especialista também alerta para as complicações associadas ao diabetes não controlado, que podem atingir os rins, a visão e o sistema cardiovascular, além de aumentar o risco de amputações. “O diabetes é a maior causa de paciente em máquina de diálise, que é a maior causa de amputação, e consequentemente a maior causa de cegueira e doença cardiovascular”, afirma.

Diagnóstico precoce evita complicações

A importância dos exames de rotina também aparece nos casos relatados por Rodolfo Dourado. O cardiologista conta que pacientes sem sintomas ou limitações nas atividades diárias descobriram alterações cardiovasculares importantes durante avaliações médicas.

Entre os diagnósticos estavam doenças valvulares cardíacas com indicação cirúrgica e miocardiopatias, caracterizadas pelo comprometimento do músculo cardíaco.

“Então pacientes que tinham uma condição clínica relevante, que caminha aí para uma indicação cirúrgica, indicação de tratamento médico otimizado [...] e que só foram diagnosticados, mesmo sem sentir nada em exame de rotina”, relata.

O especialista explica que hipertensão, diabetes e dislipidemia estão relacionadas ao aumento do risco cardiovascular. Sem controle, essas condições podem contribuir para a formação de placas de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos e comprometer órgãos como coração, cérebro e rins.

Teresa Arruti acrescenta que o controle da hipertensão também é fundamental para reduzir o risco de complicações, como Acidente Vascular Cerebral (AVC) e infarto agudo do miocárdio. Já o diabetes pode comprometer a função renal, a visão e a circulação.

Prevenção exige acompanhamento médico

Para Rodolfo Dourado, a avaliação médica permite identificar fatores de risco e condições que ainda não foram diagnosticadas. O acompanhamento inclui exame clínico, exame físico, exames laboratoriais e eletrocardiograma. Outros procedimentos podem ser solicitados conforme a idade, o histórico familiar e as condições clínicas de cada paciente.

Em relação à frequência, o cardiologista destaca que as avaliações devem considerar as necessidades individuais. A partir dos 18 anos, já é importante conhecer indicadores como pressão arterial e níveis de colesterol. Depois dos 40, a orientação é de avaliações anuais ou a cada dois anos, a depender do quadro clínico.

Além do acompanhamento médico, hábitos como praticar atividade física regularmente, controlar o peso, manter uma boa qualidade de sono e não fumar contribuem para a saúde cardiovascular.

O coordenador de Terapia Intensiva do Hospital da Bahia reforça que o medo de receber um diagnóstico não deve impedir a procura por atendimento.

“A avaliação médica não vai ser um punitivo, não vai tirar você do seu trabalho, de sua funcionalidade, não se deve ter um medo do diagnóstico porque a gente está lidando com prevenção e isso é sempre mais importante do que a gente tentar tratar depois da doença já estabelecida”, conclui.