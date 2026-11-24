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A decisão que obriga uma operadora de plano de saúde a custear integralmente o tratamento de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em uma clínica particular foi mantida pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Além disso, a empresa foi condenada a pagar R$ 7 mil por danos morais.

Divulgado na segunda-feira, 23, pela Justiça, o caso foi julgado no dia 13 de novembro, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

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A operadora não conseguiu comprovar que tinha profissionais habilitados em sua rede credenciada para realizar todas as terapias prescritas à criança, segundo o TJ-BA.

Por isso, a Justiça manteve a obrigação de custear o tratamento multidisciplinar na clínica indicada pela família.

Empresa criou obstáculos à continuidade do tratamento

O processo aponta que a empresa demorou a iniciar as terapias, indicou uma rede considerada inadequada para atender às necessidades da paciente, criou obstáculos à continuidade do tratamento e atrasou pagamentos por serviços já realizados.

Os desembargadores da Primeira Câmara Cível entenderam, ao analisar o recurso, que a situação ultrapassou uma simples negativa de cobertura. O colegiado também considerou a resistência da operadora em cumprir determinações judiciais.

Desenvolvimento da criança foi colocado em risco

De acordo com os magistrados, a conduta da empresa colocou em risco o desenvolvimento da criança e provocou sofrimento psicológico à família, o que justificou a manutenção da indenização de R$ 7 mil por danos morais.

A decisão da primeira instância, proferida pela 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista, foi mantida.

O recurso da operadora foi aceito parcialmente apenas para modificar a forma de liberação dos valores bloqueados judicialmente para o custeio de seis meses de tratamento.

Dessa forma, o dinheiro permanecerá depositado em uma conta judicial e será liberado gradualmente, conforme a comprovação da realização das sessões terapêuticas.